AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3
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- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 02:54
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3.
Список исправлений
• Частоты Game и Boost могли быть неправильно указаны для графических продуктов Radeon ™ RX 5500 XT в Radeon Software;
• При установке Radeon Software могла возникнуть ошибка, из-за которой не удавалось обнаружить графическое оборудование AMD, если в системе включен определенный адаптер Wi-Fi;
• Мог произойти сбой или зависание приложения Rocket League ™ после выполнения переключения задач;
• Черный экран мог появиться, когда Performance Metrics Overlay открыто и изменялось разрешение игры;
• После отключения Radeon Software Overlay пользователи могли по-прежнему видеть всплывающие сообщения для сочетания клавиш наложения в полноэкранных играх;
• Звук из кастомных сцен мог продолжать воспроизводиться после остановки записи или потоковой передачи;
• Звук установщика был уменьшен, поскольку он был слишком громким в некоторых конфигурациях системы;
• Некоторые пользователи моли быть не в состоянии выбрать выпадающие меню в графических настройках для режима тесселяции;
• Radeon ReLive могла отсутствовать или быть недоступной для установки в некоторых конфигурациях системы, когда была включена Hyper-V;
• Недавно добавленные игровые профили могут не включать выбранные в данный момент параметры глобальных графических настроек в своем профиле;
• Выполнение автоматического обновления из Интернета до Adrenalin 2020 Edition с Adrenalin 2019 Edition могло завершиться неудачно с кодом ошибки;
• Улучшен опыт Radeon Chill при использовании игровой мыши;
• Переключение между безграничным и полноэкранным режимами в некоторых играх, когда включено Performance Overlay и включена функция Radeon FreeSync, могло вызвать заикание;
• MechWarrior 5: Mercenaries™ могла испытывать искажение чёрного в нижней части экрана рядом с моделью игрока;
• Radeon Anti-Lag могла не включаться для приложений DirectX® 9 при включении в параметрах глобальных настроек графики;
• Radeon Anti-Lag могла не включиться для Counter-Strike: Global Offensive™;
• Кастомный параметр потока мог не предоставить пользователям окно URL для выбора их конечной точки;
• Фильтры мультимедиа DirectML могут не применять Upscale и Denoise при попытке сделать это одновременно на одном изображении;
• Некоторые дисплеи с поддержкой Radeon FreeSync могли периодически включать LFC в середине игры, что приводило к снижению производительности или заиканию;
• Серый прямоугольник мог помешать пользователям устанавливать кастомные горячие клавиши в редакторе сцены;
• Выполнение автоматической настройки для графических частот на Radeon RX 5700 XT могло привести к чрезвычайно высокому OC или нестабильному OC;
• Некоторые игры могли испытывать нестабильность и потерю экрана или потерю управления при выполнении переключения задач, когда игровой профиль установлен в Radeon Software, которое включает Radeon Enhanced Sync;
• Radeon Image Sharpening могла не включиться в Star Wars Jedi: Fallen Order™;
• Контент с поддержкой HDCP 2.2 мог не воспроизводиться на некоторых графических продуктах серии Radeon RX 500;
Известные проблемы
• Некоторые графические продукты серии Radeon R9 200, Radeon R9 300 и Radeon R9 Fury могут испытывать нестабильность при ограниченном количестве игр DirectX®9 или DirectX®11 при использовании дисплея с высокой частотой обновления (120 Гц +). Обходной путь, если у вас возникла эта проблема - снизить частоту обновления дисплеев;
• Trials Rising™ может испытывать чрезмерный туман/дым в некоторых областях игры;
• Использование ЦП иногда может оставаться высоким после вызова Radeon Game Advisor во время игры;
• При восстановлении заводских настроек могут сохраняться ранее настроенные игровые профили Radeon Software. Это может привести к несоответствию между глобальными настройками графики и настройками каждого профиля;
• Переполнение текста в некоторых окнах пользовательского интерфейса или всплывающих сообщениях может возникнуть в некоторых языковых локализациях;
• Элементы управления вертикальной синхронизацией могут быть скрыты или исчезать, если включена Radeon Enhanced Sync;
• Radeon Software может открываться с несовместимым размером или не сохранять прежний установленный размер при открытии;
• Некоторые игровые приложения Vulkan® могут получить сбой при переключении задач с включенной Radeon Image Sharpening;
• Целочисленное масштабирование может вызвать мерцание некоторого видеоконтента, если разрешение экрана меньше нативного разрешения;
• Performance Metrics Overlay может блокировать частоту кадров на 60 fps при выполнении переключения задач в игре или при выходе из игры;
• Battlefield ™ V может зависать при изменении настроек в игре с включенной Radeon Boost на графических продуктах серии Radeon RX 5700;
• Выполнение изменения разрешения при открытом оверлее Radeon Software может вызвать зависание приложения или TDR;
• Включение Radeon Image Sharpening на дисплеях с поддержкой HDR может привести к размытию цветов;
• Mortal Kombat 11™ может получить сбой приложения после заставки на графических продуктах серии Radeon RX 5700;
• SETI@Home может предоставлять неверные результаты от графических продуктов серии Radeon RX 5700;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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