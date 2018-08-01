Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams

Всё правильно, кроме начала) Не отмучилась, у меня вот до сих пор работает и мучается.

И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?