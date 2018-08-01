Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:44
- Просмотров: 28
Компания Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams.
Microsoft Teams теперь доступно на Linux
Microsoft Teams еперь доступно для пользователей Linux в виде публичной предварительной версии, что обеспечивает высококачественные возможности совместной работы для сообщества открытого исходного кода на работе и в учебных заведениях. Пользователи могут загрузить нативные пакеты Linux в форматах .deb и .rpm здесь. Microsoft постоянно совершенствуется на базе отзывов сообщества, поэтому, пожалуйста, загрузите и отправьте отзыв, основанный на вашем опыте.
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Чат и сотрудничество
Нативная федерация для чатов 1: 1 с пользователями вне вашей организации
Проводите более насыщенные беседы с людьми за пределами вашей организации с помощью Microsoft Teams. Теперь пользователи в режиме TeamsOnly могут общаться с коллегами или с кем-то, кто находится за пределами их организации. Рядом с именем пользователя появится иконка, указывающая, что он является внешним.
Вызовы и собрания
Добавляйте субтитры к своим собраниям с помощью Live Captions Preview (на английском языке)
Live Captions в собраниях Teams позволяют включать субтитры во время собрания. Это делает собрания более инклюзивными, предоставляя участникам еще один способ следить за беседой и учитывать потребности участников с различными слуховыми способностями или языковыми навыками.
Узнать другие параметры можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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Последние комментарии
Там вроде в обоих местах сказано о получении сигнатурных обнов после окончания поддержки вин7.
Всё правильно, кроме начала) Не отмучилась, у меня вот до сих пор работает и мучается.
И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
Микрософт, за что не возьмется - все превращает в кал, но хочет чтоб ее любили...
после этого
после этого
Ну, отмучилась. В целом уже не жалко. MS загубила свою мобильную операционку не сейчас, и даже не вчера, а ещё в начале десятилетия, пойдя по ошибочному пути создания полностью закрытой ОС, и не раз прямо на ходу меня правила для разработчиков, которые и так не охотно писали приложения. Закономерный итог.
"Microsoft исследует отчеты о том, что некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечают на запросы с Start Code 10 после их подключения;"
видел проблемы и 2.0 по сей день на 1903
Когда финальная версия?
видел проблемы и 2.0 по сей день на 1903
Когда финальная версия?