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Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:44
  • Просмотров: 28

Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams

Компания Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams.

Microsoft Teams теперь доступно на Linux

Microsoft Teams еперь доступно для пользователей Linux в виде публичной предварительной версии, что обеспечивает высококачественные возможности совместной работы для сообщества открытого исходного кода на работе и в учебных заведениях. Пользователи могут загрузить нативные пакеты Linux в форматах .deb и .rpm здесь. Microsoft постоянно совершенствуется на базе отзывов сообщества, поэтому, пожалуйста, загрузите и отправьте отзыв, основанный на вашем опыте.


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Чат и сотрудничество

Нативная федерация для чатов 1: 1 с пользователями вне вашей организации

Проводите более насыщенные беседы с людьми за пределами вашей организации с помощью Microsoft Teams. Теперь пользователи в режиме TeamsOnly могут общаться с коллегами или с кем-то, кто находится за пределами их организации. Рядом с именем пользователя появится иконка, указывающая, что он является внешним.



Вызовы и собрания

Добавляйте субтитры к своим собраниям с помощью Live Captions Preview (на английском языке)

Live Captions в собраниях Teams позволяют включать субтитры во время собрания. Это делает собрания более инклюзивными, предоставляя участникам еще один способ следить за беседой и учитывать потребности участников с различными слуховыми способностями или языковыми навыками.

Узнать другие параметры можно здесь.


Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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