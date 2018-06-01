Microsoft недавно выпустила новое обновление для Edge на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:19
- Просмотров: 0
Компания Microsoft недавно выпустила новое обновление для Edge на iOS. Это новое обновление (44.11.3) содержит переработанное меню, которое было доступно пользователям Edge для Android с прошлого месяца.
Это обновление также позволяет синхронизировать избранное вашего мобильного телефона с каналами Microsoft Edge Insider на вашем ПК. Вы можете перейти к ...> Настройки> Учетные записи, коснитесь вашей учетной записи Microsoft и выберите «Синхронизировать», а затем выберите Microsoft Edge Insider Channels. Вы также можете синхронизировать данные с устаревшим Microsoft Edge.
Напомню, что обновление доступно в приложении TestFlight.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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Последние комментарии
Там вроде в обоих местах сказано о получении сигнатурных обнов после окончания поддержки вин7.
Всё правильно, кроме начала) Не отмучилась, у меня вот до сих пор работает и мучается.
И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
Микрософт, за что не возьмется - все превращает в кал, но хочет чтоб ее любили...
после этого
после этого
Ну, отмучилась. В целом уже не жалко. MS загубила свою мобильную операционку не сейчас, и даже не вчера, а ещё в начале десятилетия, пойдя по ошибочному пути создания полностью закрытой ОС, и не раз прямо на ходу меня правила для разработчиков, которые и так не охотно писали приложения. Закономерный итог.
"Microsoft исследует отчеты о том, что некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечают на запросы с Start Code 10 после их подключения;"
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Когда финальная версия?
видел проблемы и 2.0 по сей день на 1903
Когда финальная версия?