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Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 15:17
  • Просмотров: 0

Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 19121804).

Outlook

Исправления ошибок

• Календарь: обновление даты начала повторяющейся серии больше не регулирует дату окончания;
• Композиция: Command-O можно использовать для вывода композиции в отдельное окно;
• Календарь: поля часовых поясов больше не скрываются после изменения даты окончания события;
• Текущий Outlook /Календарь: кнопка «Удалить» на ленте теперь работает, когда фокус находится в теле события;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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