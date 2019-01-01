Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:17
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 19121804).
Outlook
Исправления ошибок
• Календарь: обновление даты начала повторяющейся серии больше не регулирует дату окончания;
• Композиция: Command-O можно использовать для вывода композиции в отдельное окно;
• Календарь: поля часовых поясов больше не скрываются после изменения даты окончания события;
• Текущий Outlook /Календарь: кнопка «Удалить» на ленте теперь работает, когда фокус находится в теле события;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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Последние комментарии
Там вроде в обоих местах сказано о получении сигнатурных обнов после окончания поддержки вин7.
Всё правильно, кроме начала) Не отмучилась, у меня вот до сих пор работает и мучается.
И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
Микрософт, за что не возьмется - все превращает в кал, но хочет чтоб ее любили...
после этого
после этого
Ну, отмучилась. В целом уже не жалко. MS загубила свою мобильную операционку не сейчас, и даже не вчера, а ещё в начале десятилетия, пойдя по ошибочному пути создания полностью закрытой ОС, и не раз прямо на ходу меня правила для разработчиков, которые и так не охотно писали приложения. Закономерный итог.
"Microsoft исследует отчеты о том, что некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечают на запросы с Start Code 10 после их подключения;"
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видел проблемы и 2.0 по сей день на 1903
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