Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19536

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19536 для инсайдеров кольца Fast.Еще в начале ноября Microsoft объявила, что инсайдеры Windows, выбравшие Skip Ahead, будут переведены обратно в кольцо Fast с целью предоставления всем в кольце Fast самых свежих сборок одновременно. С сегодняшней сборкой — Microsoft рада запустить этот план!Внутри компании инженеры работают в циклах разработки с различными этапами. Активная ветвь разработки (называемая «RS_PRERELEASE») — это место, где команды проверяют все свои последние изменения кода в ОС. Забегая вперёд, кольцо Fast будет получать сборки непосредственно из этой активной ветви разработки, и в этих сборках сначала появятся новые функции. Хотя функции в активной ветви разработки могут быть намечены для будущего релиза Windows 10, они больше не соответствуют конкретному релизу Windows 10. Это означает, что сборки из активной ветки разработки просто отражают последние разработки кода инженеров Microsoft. Новые функции и улучшения ОС, выполненные в этой ветке в течение этих циклов разработки, появятся в будущих релизах Windows 10, когда они будут готовы. И компания может предоставлять эти новые функции и улучшения ОС в виде полных обновлений сборки ОС или обслуживающих релизов.Microsoft услышала обратную связь от инсайдеров в кольце Fast громко и ясно, что способ, которым компания делала Skip Ahead, был немного запутанным и разочаровывающим для тех, кто не получил шанса зарегистрироваться до достижения предела. С изменениями, упомянутыми выше, инсайдеры в кольце Fast всегда будут получать сборки с самым свежим кодом от инженеров компании, независимо от разветвления для конкретного релиза. Все в кольце Fast всегда движутся вперед!Microsoft по-прежнему работает над тем, чтобы вам было проще видеть все необязательные обновления (включая драйвера, обновления функций и ежемесячные обновления, не связанные с безопасностью) в одном месте. При обнаружении необязательных обновлений они будут перечислены в Настройки> Обновления и безопасность> Центр обновления Windows> «Просмотр необязательных обновлений.Для драйверов больше не требуется просматривать Диспетчер устройств для конкретного устройства для обновления. Центр обновления Windows автоматически обновит ваши драйвера, но, если у вас возникнут проблемы, может помочь один из этих необязательных драйверов.В ходе разработки19H1 компания начала работу над обновленной версией Korean IME в рамках постоянных усилий по модернизации и улучшению вашего опыта ввода в Windows. Основываясь на отзывах, Microsoft решила не выпускать это с 19H1, а работать над дальнейшим улучшением опыта. В сборке 19536 Microsoft повторно выпускает обновленный IME вместе с некоторыми улучшениями, которые помогают лучше работать с различными приложениями.Чтобы подвести итог наиболее заметным изменениям, включенным в эту работу IME:• Для тех, кто знаком с вводом на корейском языке при написании на Hanja, у компании есть новое окно выбора кандидатов, которое использует современные элементы управления и более четкую типографику:• Новая версия IME также поставляется с обновленным алгоритмом, используемым для прогнозирования текста при написании корейского с использованием сенсорной клавиатуры. Текстовые предложения теперь должны быть более точными и соответствующими тому, что вы пишете;Microsoft имеет семейные функции, которые охватывают несколько платформ, таких как Windows, Xbox и Android. В Windows вы можете настроить вещи для своей семьи, такие как ограничения экрана, фильтры контента, попросить детей спросить, прежде чем что-то покупать, или даже организовать общий семейный календарь, OneNote и подписку Office 365 Home. Если вы используете устройство совместно с семьей, легко настроить его учетную запись в семейной группе, чтобы воспользоваться всеми этими функциями.В этой сборке Microsoft хочет помочь клиентам настроить свое устройство для использования несколькими людьми в их семье. Хотя Microsoft не выпускает ISO-образы для этой сборки, некоторые инсайдеры, которые решили сбросить свой ПК, могут видеть экран во время настройки, который спрашивает, кто будет использовать устройство. Если они выберут «Люди в моей семье», компания поможет им войти в семейную группу, как только они доберутся до своего рабочего стола, чтобы они были готовы начать работу со всеми функциями.Если вы видите эту новую страницу, сообщите компании, что вы думаете, перейдя в Безопасность и конфиденциальность> Учетные записи детей и семейные настройки в Feedback Hub.Мы делаем много фотографий на наших смартфонах. Microsoft слышала о заядлых пользователях приложения «Ваш телефон», когда они сказали, что хотят получить доступ к более чем 25 недавним фотографиям. Сегодня Microsoft рада сообщить, что решила эту проблему, позволив вам просматривать и взаимодействовать с последними 2000 фотографиями с камеры вашего смартфона Android на вашем ПК!Благодаря функции «Фотографии» в приложении «Ваш телефон» вам не нужно отправлять фотографии по электронной почте. Просто сделайте снимок и сразу же увидите его на своем ПК. Когда вам нужно добавить недавнее изображение в вашу электронную почту, бумагу или презентацию, просто перетащите. Вы также можете удобно поделиться им с семьей или друзьями или сохранить его прямо на свой компьютер, просто щелкнув правой кнопкой мыши на изображении.Попробуйте эту новую расширенную возможность и поделитесь своим опытом.• Любые телефоны Android с версией 7.0 или выше;• ПК под управлением Windows 10 April 2018 Update или выше;• Если селектор фотографий в сообщениях отображается пустым, перейдите к фотографиям слева и нажмите «Обновить». Ваши фотографии должны появиться в селекторе фотографий;Эта функция будет постепенно развертываться для инсайдеров Windows в Windows 10 May 2019 Update или более поздней версии, поэтому может потребоваться несколько дней для доступности этой функции внутри приложения «Ваш телефон». Пожалуйста, убедитесь, что у вас установлены последние версии Your Phone Companion и приложения «Ваш телефон» для использования этой функции.Функция «Экран телефона» получает повышение. Помимо поддержки клавиатуры, мыши и сенсорного экрана, теперь вы можете использовать цифровое перо с совместимым стилусом для ввода на любом ПК с Windows 10 с сенсорным экраном для взаимодействия с мобильными приложениями во время сессии экрана телефона. Используйте чувствительность нажатия пера для рисования и письма, как если бы вы использовали стилус вашего телефона с приложениями, которые поддерживают чувствительность к нажатию. Вы также сможете наводить курсор на кнопки, и это различает перо и касание пальцем.Эта функция доступна всем инсайдерам Windows в Windows 10 October 2018 Update или более поздней версии и требует совместимых с функцией «Экран телефона» устройств.Microsoft ценит ваши отзывы, поэтому попробуйте и дайте компании знать, что вы думаете. Вы можете сообщать о любых проблемах в Ваш телефон> Настройки> Отправить отзыв или непосредственно через Feedback Hub.• Приложение «Ваш телефон» версии 1.19102.500.0 или новее;• Устройства, совместимые с функцией «Экран телефона»;Спасибо инсайдерам за ваши ценные отзывы в течение последних нескольких месяцев, которые помогут улучшить качество, производительность и удобство работы с функцией «Вызовы», которая первоначально была развёрнута в октябре. Microsoft рада сообщить, что эта функция уже готова и постепенно развёртывается для всех пользователей.Вам не нужно разделять свое внимание между телефоном и ПК, чтобы отвечать на эти телефонные вызовы. С помощью функции «Вызовы» в приложении «Ваш телефон» подключитесь к динамикам, микрофону и большему экрану вашего ПК, чтобы получить больше удовольствия от разговора. Без усилий переадресуйте вызовы между вашими устройствами для конфиденциальности или когда вы находитесь в пути.Вот возможности данной функциональности:• Ответ на входящие телефонные вызовы на вашем компьютере;• Инициирование телефонных вызовов с вашего ПК с помощью набора номера в приложении или списка контактов;• Отклонение входящих телефонных вызовов на вашем ПК с помощью пользовательского/ предварительно определенного текста или отправка их непосредственно в голосовую почту вашего телефона;• Доступ к вашей недавней истории вызовов на вашем ПК. Выберите номер телефона для вызова или текст.• Перевод вызовов между вашими устройствами без проблем;• Выбор номера телефона в поддерживаемом браузере инициирует вызов;• Любые телефоны Android с версией 7.0 или выше;• ПК с Windows 10 с Bluetooth-радиомодулем;• Windows 10 May 2019 Update и выше;Вы можете обратиться к странице поддержки приложения «Ваш телефон» для получения дополнительной информации.Microsoft напоминает, что приложение «Ваш телефон» развивалось в течение последних нескольких месяцев и теперь предоставляет вам мгновенный доступ к вашим недавним фотографиям, приложениям, текстам, уведомлениям, вызовам и многому другому на вашем ПК. Вам не нужно разделять свое внимание между вашими устройствами или отрываться от рабочих процессов вашего ПК. Попробуйте это приложение и дайте компании знать, что вы думаете!• Если вы хотите повысить свою производительность, снизить уровень стресса или просто освободить некоторое умственное пространство, Microsoft To Do позволяет легко планировать свой день и управлять своей жизнью. Если вы открываете To Do в первый раз, вы можете заметить новый пользовательский интерфейс, который поможет вам установить последнюю версию To Do. Вы увидите это только в первый раз, когда откроете приложение, а пользователи, которые уже установили To Do, вообще не увидят этот шаг;• Windows RE (Recovery Environment) больше не требует пароля администратора для доступа к средствам восстановления;• Microsoft обновила новый опыт поиска в File Explorer, чтобы вы могли удалить предыдущие поиски с помощью параметра, если щелкнуть правой кнопкой мыши запись в выпадающем списке;• Исправлена проблема, из-за которой первый символ вашего запроса сбрасывался при включении параметра «Автоматический ввод в поле поиска» в File Explorer;• Исправлена проблема, из-за которой неожиданно возникала необходимость в повторной загрузке всей игры, когда через магазин пришло обновление для установленной игры;• Исправлена проблема, из-за которой иконка диспетчера задач не отображалась в области уведомлений панели задач, даже если она была включена в приложении Настройки;• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что диспетчер ресурсов зависал и не показывал никакой активности на диске;• Исправлена проблема с вьетнамской клавиатурой Telex, когда после ввода буквы верхнего регистра в определенных приложениях сочетание клавиш Ctrl + A переставало работать в этом приложении;• Исправлена проблема, из-за которой создание нового пула хранения в пользовательском интерфейсе не выполнялось с неверным параметром;• Исправлена проблема, из-за которой после перетаскивания нижней части UWP-приложения для изменения его размера дальнейшие действия по изменению размера снизу не работали;• В этой сборке пользователи, которые ранее использовали домашнюю группу, больше не будут видеть уведомление об обновлении о ее устаревании;• Исправлена опечатка в тексте в Настройки> Поиск> Поиск в Windows;Microsoft работает над добавлением папки «Загрузки» в настройки параметров конфиденциальности, и вы увидите это уже сегодня. Более подробная информация будет предоставлена позже;• Исправлена проблема, из-за которой, если ваше устройство было в режиме оффлайн, диктор по-прежнему объявлял, что языковые функции доступны для загрузки при переходе к языковым настройкам в разделе «Язык»;• Исправлена проблема, из-за которой всплывающая подсказка не отображала полный текст в приложении Настройки при наведении курсора на текст, обрезанный многоточием;• Microsoft удаляет отдельную настройку Hotspot 2.0 в разделе «Wi-Fi». Эта настройка была предоставлена, пока функция еще находилась в экспериментальной фазе, и ее включение теперь является частью включения Wi-Fi;• Исправлена проблема, из-за которой уровень заряда батареи Bluetooth, отображаемый в приложении Настройки, зависал и, таким образом, снижал точность;• Исправлена проблема, из-за которой, если вы откатили сборку, на которой вы работали, Центр обновления Windows мог бы по-прежнему указывать более старый номер сборки в разделе «Журнал обновлений»;• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах от предложения затронутых сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации • Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Microsoft исследует отчеты о том, что некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечают на запросы с Start Code 10 после их подключения;• Optimize Drives Control Panel неправильно сообщает, что оптимизация никогда не выполнялась на некоторых устройствах. Оптимизация завершается успешно, даже если она не отражена в пользовательском интерфейсе;• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);