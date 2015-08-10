Microsoft Security Essentials продолжит получать обновления после окончания поддержки Windows 7
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- Категория: Windows 7
- Дата: Вчера, 14:41
- Просмотров: 169
Microsoft Security Essentials (MSE) продолжит получать обновления определений для новых вредоносных программ после того, как Windows 7 достигнет конца поддержки, даже если в бюллетене поддержки Microsoft указано иное.
На странице «Часто задаваемые вопросы о расширенных обновлениях безопасности для Windows 7» говорится, что после того, как Windows 7 достигнет EoS, MSE больше не будет защищать компьютер c Windows 7.
На другой странице поддержки говорится, что Microsoft Security Essentials (MSE) продолжит получать обновления определений для новых вредоносных программ после того, как Windows 7 достигнет конца поддержки.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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