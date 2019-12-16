Разработчики теперь могут опубликовать расширения для Edge на Chromium в Microsoft Edge Addons
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 00:41
- Просмотров: 179
Компания Microsoft объявила, что разработчики теперь могут представить расширения для браузера Edge на Chromium. Любой разработчик теперь может представить свои расширения в Partner Center Developer Dashboard. Поскольку новый Edge основан на Chromium, большинство расширений Chromium будут работать без каких-либо изменений.
Microsoft также объявила, что 17 декабря станет последним днём приёма новых расширений Microsoft Edge Legacy (на основе EdgeHTML). Однако разработчики могут продолжать отправлять обновления для своих существующих расширений.
Чтобы улучшить процесс перехода от старого браузера Edge к новому браузеру Edge, Microsoft будет переносить расширения пользователей с 15 января. Microsoft будет выполнять эту миграцию только в том случае, если расширения уже доступны в магазине Microsoft Edge Addons во время перехода на новый браузер.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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