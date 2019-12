Компания Microsoft выпустила Skype 8.55 для всех пользователей.• Meet Now on Skype: С Meet Now Image вы можете быстро и легко создать встречу и пригласить кого угодно (даже если они не в Skype), просто поделившись ссылкой;• Отправка сообщения с тоном: Текст теряет тональность? Теперь вы можете отправить голосовое сообщение в Skype вместо этого. Кроме того, не стесняйтесь показать тот гитарный рифф, который вы только что узнали;• Исправления ошибок и улучшения стабильности;• Meet Now on Skype: С Meet Now Image вы можете быстро и легко создать встречу и пригласить кого угодно (даже если они не в Skype), просто поделившись ссылкой;• Делайте больше с вашей камерой: Пользователи Skype для Android теперь имеют возможность сканировать и отправлять документы (или даже заметки на доске) в дополнение к другим улучшениям персонализации фото и видео. Кроме того, отправьте квитанцию за вкладку прошлой ночью своим друзьям - они должны вам, убедитесь, что они не забыли;• Исправления ошибок и улучшения стабильности;• Иконка в трее на рабочем столе правильно отображается после запуска;• Часовой пояс Бразилии теперь отображается правильно;• Окно настроек корректно открывается при сворачивании;• Режим раздельного вида сохраняется между входами в систему;• Разделенный вид можно включить и отключить в настройках раздела «Внешний вид»;• Добавлена поддержка обнаружения темной темы системы в Windows 10;• Обмен местоположением в режиме раздельного вида теперь работает должным образом;• Нотариальное заверение приложения для MacOS 10.15;Узнать другие подробности можно здесь