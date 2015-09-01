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Microsoft выпустила Skype 8.55 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 01:12
  • Просмотров: 4 906


Компания Microsoft выпустила Skype 8.55 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

• Meet Now on Skype: С Meet Now Image вы можете быстро и легко создать встречу и пригласить кого угодно (даже если они не в Skype), просто поделившись ссылкой;
• Отправка сообщения с тоном: Текст теряет тональность? Теперь вы можете отправить голосовое сообщение в Skype вместо этого. Кроме того, не стесняйтесь показать тот гитарный рифф, который вы только что узнали;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Skype для Android, iPhone и iPad

• Meet Now on Skype: С Meet Now Image вы можете быстро и легко создать встречу и пригласить кого угодно (даже если они не в Skype), просто поделившись ссылкой;
• Делайте больше с вашей камерой: Пользователи Skype для Android теперь имеют возможность сканировать и отправлять документы (или даже заметки на доске) в дополнение к другим улучшениям персонализации фото и видео. Кроме того, отправьте квитанцию за вкладку прошлой ночью своим друзьям - они должны вам, убедитесь, что они не забыли;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Что исправлено?

• Иконка в трее на рабочем столе правильно отображается после запуска;
• Часовой пояс Бразилии теперь отображается правильно;
• Окно настроек корректно открывается при сворачивании;
• Режим раздельного вида сохраняется между входами в систему;
• Разделенный вид можно включить и отключить в настройках раздела «Внешний вид»;
• Добавлена поддержка обнаружения темной темы системы в Windows 10;
• Обмен местоположением в режиме раздельного вида теперь работает должным образом;
• Нотариальное заверение приложения для MacOS 10.15;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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  1. device2000
    Посетитель | Вчера, 10:15
    • 0
    Микрософт, за что не возьмется - все превращает в кал, но хочет чтоб ее любили...

    после этого
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      Последние комментарии
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        device2000 Microsoft выпустила Skype 8.55 ...
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