Microsoft будет распространять Microsoft Edge на Chromium через Центр обновления Windows для большинства пользователей Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:58
- Просмотров: 229
Компания Microsoft будет распространять Microsoft Edge на Chromium через Центр обновления Windows для большинства пользователей Windows 10.
Чтобы помочь клиентам стать более безопасными и современными, Microsoft будет распространять Microsoft Edge (на базе Chromium) через автоматические обновления для Windows 10 RS4 и новее. Blocker Toolkit предназначен для организаций, которые хотели бы заблокировать автоматическую доставку Microsoft Edge (на базе Chromium) на компьютеры в средах, где включены автоматические обновления. Blocker Toolkit не истекает.
• Для компьютеров под управлением Windows 10 RS4 и новее Blocker Toolkit не позволяет компьютеру получать Microsoft Edge (на базе Chromium) через автоматические обновления;
• Blocker Toolkit не будет препятствовать пользователям вручную устанавливать Microsoft Edge (на базе Chromium) из Интернета или с внешнего носителя;
• Организациям не нужно развертывать Blocker Toolkit в средах, управляемых с помощью решения для управления обновлениями, такого как Windows Server Update Services или System Center Configuration Manager. Организации могут использовать эти продукты для полного управления развертыванием обновлений, выпущенных через Центр обновления Windows и Центр обновления Microsoft, включая Microsoft Edge (на базе Chromium), в своей среде;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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