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Microsoft выпустила Windows 10 SDK Preview Build 19041

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:46
  • Просмотров: 78

Microsoft выпустила Windows 10 SDK Preview Build 19041

Компания Microsoft выпустила Windows 10 SDK Preview Build 19041, который будет использоваться в сочетании с Windows 10 Insider Preview (Build 19041 или выше). Preview SDK Build 19041 содержит исправления ошибок и изменения в развитии набора API.

Preview SDK можно загрузить на сайте Windows Insider.

Что следует отметить:

• Эта сборка работает в сочетании с ранее выпущенными SDK и Visual Studio 2017 и 2019. Вы можете установить этот SDK, а также продолжить отправку приложений, предназначенных для Windows 10 build 1903 или более ранней версии, в Microsoft Store;
• Windows SDK теперь официально поддерживается только Visual Studio 2017 и более поздними версиями. Вы можете скачать Visual Studio 2019 здесь;
• Эта сборка Windows SDK будет установлена только в сборках Windows 10 Insider Preview;
• Для того, чтобы помочь с доступом сценариев к SDK, ISO также будет иметь возможность получить доступ через следующий URL: https://software-download.microsoft.com/download/sg/Windows_InsiderPreview_SDK_en-us_19041_1.iso.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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