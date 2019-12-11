Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.361.5
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:10
- Просмотров: 3
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.361.5. Это финальная сборка для основной версии 80, что означает, что это также следующий кандидат для канала Beta. Это также последнее обновление канала Dev за год; компания не собирается публиковать что-либо еще до января. Тем не менее, Microsoft не могла оставить вас без праздничных угощений, поэтому вот все функции, которые были недавно завершены для каналов Canary и Dev.
Во-первых, Microsoft официально открыла новый Edge Extension Store для заявок! Вы можете прочитать больше о процессе отправки в магазин в этом посте: https://blogs.windows.com/msedgedev/2019/12/16/get-started-extensions-addons-microsoft-edge-chromium.
Далее, для веб-разработчиков, компания опубликовала пример приложения на странице GitHub, который служит всесторонней демонстрацией API нового элемента управления WebView2. Вы можете узнать больше в этом сообщении блога: https://blogs.windows.com/msedgedev/2019/12/11/webview2-interactive-api-sample.
Энтузиасты ARM начнут получать нативные сборки ARM64 в канале Dev с сегодняшнего дня! Эти сборки были в канале Canary в течение последних нескольких недель, и за это время Microsoft устранила большинство основных проблем. Есть еще одна известная проблема: некоторые DRM-видео на некоторых веб-сайтах не воспроизводятся должным образом.
Если вы не видели его на прошлой неделе, Microsoft сделала короткий пост здесь о некоторых работах на сенсорной панели Mac: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Articles/Try-the-revamped-Touch-Bar-experience-on-Microsoft-Edge-on-Mac/m-p/1061372.
Наконец, у компании есть три функции, которые нужно искать в предстоящих сборках.
• Одной из них является «pinning wizard». Время от времени она будет отображаться на панели задач и предлагать лучшим веб-сайтам из вашей истории напрямую прикрепляться к панели задач в качестве установленных сайтов. Её также можно использовать в любое время из ...> Больше инструментов;
• Для пользователей высококонтрастных тем в Windows, Edge теперь также поддерживает высококонтрастные темы! Он будет следовать теме, выбранной вами в настройках ОС, и возвращает нас к паритету с поддержкой, предлагаемой в Edge Legacy;
• А для пользователей Immersive Reader (ранее известного как режим чтения) компания значительно расширила число цветовых тем, из которых вы можете выбирать. Многие из них специально разработаны, чтобы уменьшить нагрузку на глаза и улучшить понимание прочитанного;
Прежде чем перейти к остальным функциям и дополнениям, о которых стоит упомянуть на этой неделе, вы должны знать, что синхронизация избранного по-прежнему отключена для большинства пользователей. Это относится к новым ПК, на которых вы устанавливаете Edge, поэтому, если вы настраиваете Edge в первый раз и хотите получить доступ к избранному, вам нужно вручную экспортировать избранное в файл на другом компьютере и импортировать избранный контент на новый. Microsoft также работает над механизмом дедупликации после того, как синхронизация избранного будет повторно включена, что должно предотвратить появление новых дубликатов, а также удалить дубликаты для пользователей, у которых уже есть дубликаты избранного.
Добавлены функции:
• Добавлена поддержка воспроизведения Dolby Vision;
• Позволяет пользователям Windows Mixed Reality просматривать 360° видео на гарнитурах VR;
Улучшена надежность:
• Исправлен сбой при открытии определенных PDF-файлов;
• Исправлена проблема, при которой нажатие на кнопку «Обратная связь» приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой браузера для пользователей коллекций;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при вводе паролей в поля паролей иногда происходил сбой вкладки;
• Исправлен сбой при игре в Surf;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые сайты не загружались должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой проигрывание Netflix не выполнялось для определенных видео с ошибкой D7381;
Изменено поведение:
• Папки избранного теперь желтые;
• Обновлен Adobe Flash до версии 32.0.0.303;
• Исправлена проблема, из-за которой PDF-файлы, которые по какой-то причине не сохранялись, в конечном итоге приводили к сбою, вместо того чтобы показывать ошибку пользователю;
• Исправлена проблема, при которой выпадающий список шрифтов в настройках не работал;
• Исправлена проблема, из-за которой поисковая система не редактировалась, поскольку кнопка «Сохранить» не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой текущий язык отображения можно было удалить из Edge, даже если он не должен был быть удален;
• Исправлена проблема, при которой установки Edge на машинах, связанных с доменом Azure Active Directory, входили в неправильную учетную запись при первом запуске;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-страницы не могли быть переведены, и вместо этого отображалась ошибка о том, что исходный и целевой языки совпадают;
• Исправлена проблема, из-за которой ссылки «Подробнее», нажимаемые во время первоначальной настройки браузера, открывались на вкладках, скрытых за FRE, а не в диалоговом окне над ним;
• Исправлена проблема, из-за которой навигация по определенным сайтам в режиме IE иногда не удавалась;
• Исправлена проблема, из-за которой при добавлении элемента в коллекцию изображение иногда загружалось неправильно и вместо этого отображало загрузочный счетчик навсегда;
• Исправлена проблема, из-за которой при вставке элементов из одной коллекции в другую они не вставлялись в правильном порядке;
• Исправлена проблема, из-за которой при перетаскивании изображения в коллекцию сохранялась неправильная ссылка;
• Исправлена проблема, из-за которой скриншоты обратной связи иногда не работали должным образом на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетание клавиш для сохранения PDF-файлов не работало на Mac;
• Исправлена проблема, при которой уведомления на рабочем столе не работали в сборках Windows Insider;
• Исправлена ошибка, из-за которой Edge иногда не обновлялся автоматически в сборках Windows Insider;
• Исправлена проблема, из-за которой удаление и переустановка Edge иногда приводили к невозможности его запуска в сборках Windows Insider;
Известные проблемы:
• Навигация в новых вкладках иногда дает сбой, показывая либо ошибку, что соединение закрыто, либо сбой вкладки. В некоторых случаях с последующей навигацией во вкладке все в порядке;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это;
• Выделение текста в адресной строке и затем нажатие по веб-страницам иногда приводит к появлению текста на черном фоне, когда браузер работает в темной теме;
• Страница настроек отображается слишком большой/ увеличенной на некоторых машинах;
• Некоторые пользователи до сих пор не видят, что коллекции по умолчанию включены в Canary и Dev. Для пользователей, которые хотят попробовать коллекции, включение флага в edge://flags/#edge-collections должно по-прежнему работать, чтобы включить функцию;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
• Записи списка переходов не согласуются между меню Пуск и панелью задач для некоторых пользователей. Microsoft полагает, что это связано с тем, что ярлык в меню Пуск не переносится должным образом после обновления Edge. Компания работает над исправлением. Кроме того, после получения обновления для новой иконки в меню Пуск все еще есть места, например при поиске, которые все еще показывают старую иконку. Другие места, такие как панель задач, можно исправить, открепив и повторно закрепив любые ярлыки Edge, которые уже существуют там;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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