Microsoft выпустила Microsoft Edge Canary Build 81.0.368.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:14
- Просмотров: 217
Сборка Microsoft Edge Canary Build 81.0.368.0 получила функцию «Enable sharing page via QR Code».
Как включить новую функцию
1. Посетите страницу edge://flags;
2. Найдите флаг «Enable sharing page via QR Code» и выберите «Включено»;
3. Перезагрузите браузер;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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