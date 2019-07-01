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Microsoft выпустила Microsoft Edge Canary Build 81.0.368.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:14
  • Просмотров: 217

Microsoft выпустила Microsoft Edge Canary Build 81.0.368.0

Сборка Microsoft Edge Canary Build 81.0.368.0 получила функцию «Enable sharing page via QR Code».

Как включить новую функцию

1. Посетите страницу edge://flags;
2. Найдите флаг «Enable sharing page via QR Code» и выберите «Включено»;



3. Перезагрузите браузер;



Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
reddit.com
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