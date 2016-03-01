Доступ к Microsoft Edge Legacy после установки новой версии Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:15
- Просмотров: 94
Компания Microsoft опубликовала руководство о том, как использовать оба браузера Edge одновременно.
Чтобы включить параллельную политику взаимодействия с браузером:
1. Откройте редактор групповой политики.
2. В разделе «Конфигурация компьютера» выберите Административные шаблоны> Обновление Microsoft Edge> Приложения;
3. В разделе «Приложения» выберите «Разрешить браузер Microsoft Edge Side by Side» и нажмите «Изменить параметр политики».
4. Выберите «Включено» и затем нажмите OK.
Узнать другие параметры можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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DavidFlozy
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Последние комментарии
Микрософт, за что не возьмется - все превращает в кал, но хочет чтоб ее любили...
после этого
после этого
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видел проблемы и 2.0 по сей день на 1903
Когда финальная версия?
видел проблемы и 2.0 по сей день на 1903
Когда финальная версия?
Не помогает ..проблема в другом..и хз в чем
Так ли это? Может кто проверил уже?