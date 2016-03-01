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Доступ к Microsoft Edge Legacy после установки новой версии Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:15
  • Просмотров: 94


Компания Microsoft опубликовала руководство о том, как использовать оба браузера Edge одновременно.

Чтобы включить параллельную политику взаимодействия с браузером:

1. Откройте редактор групповой политики.
2. В разделе «Конфигурация компьютера» выберите Административные шаблоны> Обновление Microsoft Edge> Приложения;
3. В разделе «Приложения» выберите «Разрешить браузер Microsoft Edge Side by Side» и нажмите «Изменить параметр политики».
4. Выберите «Включено» и затем нажмите OK.

Узнать другие параметры можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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