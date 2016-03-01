Доступ к Microsoft Edge Legacy после установки новой версии Microsoft Edge

Ну, отмучилась. В целом уже не жалко. MS загубила свою мобильную операционку не сейчас, и даже не вчера, а ещё в начале десятилетия, пойдя по ошибочному пути создания полностью закрытой ОС, и не раз прямо на ходу меня правила для разработчиков, которые и так не охотно писали приложения. Закономерный итог.