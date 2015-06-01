Microsoft может отделить оболочку от Windows Core OS для более быстрой доставки обновлений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:32
- Просмотров: 192
Microsoft недавно подтвердила, что они будут переключать кольцо Fast в активную ветку разработки (которая называется «RS_PRERELEASE»). Это означает, что инсайдеры в кольце Fast смогут получать новые функции, которые не обязательно будут привязаны к конкретному обновлению Windows 10.
Теперь пользователь под ником «Walking Cat» обнаружил изменение в последней сборке кольца Fast, которое указывает на изменение способа доставки новых функций пользователям. Microsoft недавно опубликовала новое приложение в Microsoft Store (Windows Feature Experience Pack). На данный момент приложение похоже на пустышку, но оно совпадает с небольшим изменением, внесенным в раздел «О системе» приложения Настройки. Раздел «О системе» теперь показывает Windows Feature Experience Pack в разделе «Характеристики Windows». Номер версии полностью отличается от номера сборки ОС, который в настоящее время выглядит как 19536.1000.
По словам «Walking Cat», это указывает на изменение способа доставки функций оболочки пользователям. Похоже, что Microsoft будет предоставлять функции оболочки отдельно.
Это должно позволить компании легко добавлять или удалять новые функции и изменения в ОС, не выпуская серьезного обновления ОС.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
twitter.com/h0x0d
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Последние комментарии
Там вроде в обоих местах сказано о получении сигнатурных обнов после окончания поддержки вин7.
Всё правильно, кроме начала) Не отмучилась, у меня вот до сих пор работает и мучается.
И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
Микрософт, за что не возьмется - все превращает в кал, но хочет чтоб ее любили...
после этого
после этого
Ну, отмучилась. В целом уже не жалко. MS загубила свою мобильную операционку не сейчас, и даже не вчера, а ещё в начале десятилетия, пойдя по ошибочному пути создания полностью закрытой ОС, и не раз прямо на ходу меня правила для разработчиков, которые и так не охотно писали приложения. Закономерный итог.
"Microsoft исследует отчеты о том, что некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечают на запросы с Start Code 10 после их подключения;"
видел проблемы и 2.0 по сей день на 1903
Когда финальная версия?
видел проблемы и 2.0 по сей день на 1903
Когда финальная версия?