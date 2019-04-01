Microsoft интегрировала новый опыт поиска InPrivate для пользователей Edge Canary и Dev
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:53
- Просмотров: 146
Ранее сообщалось, что Microsoft работает над новым поиском InPrivate для Edge на базе Chromium. Новая функция позволит пользователям получать доступ к Bing непосредственно из InPrivate NTP. В то время эта функция была доступна для выбранных пользователей через CFR, но теперь она доступна для всех пользователей.
Новая функция доступна для пользователей Canary и Dev. Это позволит пользователям напрямую вводить текст в Bing, а не переходить на bing.com и затем использовать поисковую систему.
Кроме того, InPrivate NTP также подтверждает, что Edge удалит любую PII (личную информацию) перед тем, как данные будут отправлены на сервера, поэтому личность пользователя не будет раскрыта. Microsoft также дает ссылку на настройки конфиденциальности, которые были представлены на Build 2019.
Текущая версия сборки Canary - 81.0.370.0, а версия сборки Dev - 80.0.361.9. Microsoft не поделилась информацией, когда она попадет в Edge Beta, но можно предположить, что компания добавит её в ближайшее время.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
И из статьи. "Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой" и "Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подходит к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме." Для меня это звучит как прямо противоположные вещи. Что ж мёртвого в том, что можно использовать в обычном режиме? Или что ж это за режим такой? И почему он называется тогда обычным?
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после этого
после этого
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