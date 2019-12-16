Microsoft закрывает Windows Phone Store
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- Категория: Windows Phone 8
- Дата: 16-12-2019, 21:42
- Просмотров: 260
Windows Phone Store закрывается сегодня. После этого вы больше не сможете загружать приложения из магазина. Windows Phone 8.1 уже более года не имеет официальной поддержки, но закрытие Windows Phone Store убивает операционную систему еще больше. Устройства под управлением Windows Phone 8.1 будут работать и после сегодняшнего дня, как и приложения, установленные на них сейчаас, но вы не сможете добавлять новые приложения на устройства.
Важно отметить, что закрывается Windows Phone Store, а не Windows 10 Mobile Store, который работает по другому графику. Тем не менее, есть несколько новостей относительно Windows 10 Mobile. Вместо того, чтобы Windows 10 Mobile достигла конца поддержки на прошлой неделе, Microsoft продлила её поддержку до 14 января 2020 года. Это изменение делает январь напряженным месяцем для пользователей Windows, так как он знаменует собой конец Windows 10 Mobile и Windows 7.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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после этого
после этого
Ну, отмучилась. В целом уже не жалко. MS загубила свою мобильную операционку не сейчас, и даже не вчера, а ещё в начале десятилетия, пойдя по ошибочному пути создания полностью закрытой ОС, и не раз прямо на ходу меня правила для разработчиков, которые и так не охотно писали приложения. Закономерный итог.
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Так ли это? Может кто проверил уже?