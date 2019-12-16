Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft закрывает Windows Phone Store

  • Категория: Windows Phone 8
  • Дата: 16-12-2019, 21:42
  • Просмотров: 260


Windows Phone Store закрывается сегодня. После этого вы больше не сможете загружать приложения из магазина. Windows Phone 8.1 уже более года не имеет официальной поддержки, но закрытие Windows Phone Store убивает операционную систему еще больше. Устройства под управлением Windows Phone 8.1 будут работать и после сегодняшнего дня, как и приложения, установленные на них сейчаас, но вы не сможете добавлять новые приложения на устройства.

Важно отметить, что закрывается Windows Phone Store, а не Windows 10 Mobile Store, который работает по другому графику. Тем не менее, есть несколько новостей относительно Windows 10 Mobile. Вместо того, чтобы Windows 10 Mobile достигла конца поддержки на прошлой неделе, Microsoft продлила её поддержку до 14 января 2020 года. Это изменение делает январь напряженным месяцем для пользователей Windows, так как он знаменует собой конец Windows 10 Mobile и Windows 7.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Microsoft планирует отключить Windows Phone 8.1 Store 16 декабря

Microsoft планирует отключить Windows Phone 8.1 Store 16 декабря

Пользователи Windows Phone 8.1 не могут использовать Windows Store из-за ошибки 80070020 (Обновлено)

Пользователи Windows Phone 8.1 не могут использовать Windows Store из-за ошибки 80070020 (Обновлено)

Microsoft отключает push-уведомления для Windows Phone 7.5 и 8.0

Microsoft отключает push-уведомления для Windows Phone 7.5 и 8.0

Некоторые пользователи Windows Phone 8.1 испытывают проблемы с Windows Store

Некоторые пользователи Windows Phone 8.1 испытывают проблемы с Windows Store

Теперь разработчики могут отвечать на отзывы в Windows Phone Store

Теперь разработчики могут отвечать на отзывы в Windows Phone Store

В Windows Phone Store доступно уже больше 200000 тысяч приложений

В Windows Phone Store доступно уже больше 200000 тысяч приложений




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 3
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy Paavo Oja
+6  
Новостей: 11174
+0  
Комментариев: 39397
+1  
Пользователей: 9147
Чат
    Чтобы оставлять сообщения - зарегистрируйтесь
    x
    Закрыть Сохранить настройки Сохранить изменения Разбанить Удалить все
      Вставить Отмена

      Последние комментарии
        device2000-фото
        device2000 Microsoft выпустила Skype 8.55 ...
        Микрософт, за что не возьмется - все превращает в кал, но хочет чтоб ее любили...

        после этого
        Sheridan-фото
        Sheridan Microsoft больше не будет подд ...
        Ну, отмучилась. В целом уже не жалко. MS загубила свою мобильную операционку не сейчас, и даже не вчера, а ещё в начале десятилетия, пойдя по ошибочному пути создания полностью закрытой ОС, и не раз прямо на ходу меня правила для разработчиков, которые и так не охотно писали приложения. Закономерный итог.
        kolbyte-фото
        kolbyte Пресс-релиз сборки Windows 10 ...
        "Microsoft исследует отчеты о том, что некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечают на запросы с Start Code 10 после их подключения;"
        видел проблемы и 2.0 по сей день на 1903

        Когда финальная версия?
        poker-фото
        poker Драйвер HP не устанавливается ...
        Не помогает ..проблема в другом..и хз в чем
        DG9-фото
        DG9 Microsoft оставила лазейку для ...
        Так ли это? Может кто проверил уже?