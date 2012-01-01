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Консоль Xbox Series X будет называться просто Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 16:45
  • Просмотров: 135


Согласно отчету Business Insider (France), Microsoft изменит текущее имя консоли на просто Xbox.

Вот комментарий представителя Microsoft по поводу имени Xbox Series X:

Подобно тому, что фанаты видели в предыдущих поколениях, название «Xbox Series X» предоставляет место для дополнительных консолей в будущем.




Исходя из ранней интерпретации новых усилий Microsoft по ребрендингу, похоже, что компания готовит почву для обновления именования, которое может позволить выпускать отдельные консоли, идентифицированные по функциям, характеристикам оборудования и совместимости.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
businessinsider.fr
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