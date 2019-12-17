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Подписчики Xbox Game Pass получат несколько других игр в декабре

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:28
  • Просмотров: 78


Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One.

17 декабря

• Untitled Goose Game;

19 декабря

• Life is Strange 2 Ep. 5;
• Pillars of Eternity;
• The Witcher 3: Wild Hunt;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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