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Пользователи Xbox теперь могут привязать учетную запись Reddit к Xbox Live

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 13:01
  • Просмотров: 23


Microsoft рада сообщить, что даёт пользователям больше шансов привязать свои учетные записи Xbox Live к другим игровым социальным сетям. Теперь пользователи могут привязать Reddit к профилю Xbox Live.

Привязка вашего аккаунта к Reddit

Привязка учетной записи Xbox Live к Reddit также делает вас официальным подписчиком ветки сообщества r/XboxInsiders. Ветка Xbox Insider — это лучшее место для обсуждения в сообществе, поддержки со стороны сообщества и официальных сотрудников Xbox Insider, а также анонсов крупных программ!

Итак, как же выглядит ссылка Reddit?

Когда вы связываете свои учетные записи Reddit и Xbox Live, вы получаете классный новый трофей для профиля Reddit! Вы также можете отобразить учетную запись Reddit в своем профиле и на карточке профиля Xbox (в настоящее время доступно в Game Bar и в приложении Xbox [Beta]).



Пользователи Xbox теперь могут привязать учетную запись Reddit к Xbox Live


Есть ли какие-то требования?

Прежде чем начать, необходимо выполнить некоторые требования для использования Game Bar Windows 10 и приложения Xbox (Beta) на ПК:

1. Получите последнее обновление Windows 10 для вашего ПК.
2. Загрузите последнюю версию приложения Xbox (Beta) или выполните любые существующие обновления.
3. Ознакомьтесь с дополнительной информацией о Game Bar для Windows 10 здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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