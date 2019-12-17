Пользователи Xbox теперь могут привязать учетную запись Reddit к Xbox Live
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 13:01
- Просмотров: 23
Microsoft рада сообщить, что даёт пользователям больше шансов привязать свои учетные записи Xbox Live к другим игровым социальным сетям. Теперь пользователи могут привязать Reddit к профилю Xbox Live.
Привязка вашего аккаунта к Reddit
Привязка учетной записи Xbox Live к Reddit также делает вас официальным подписчиком ветки сообщества r/XboxInsiders. Ветка Xbox Insider — это лучшее место для обсуждения в сообществе, поддержки со стороны сообщества и официальных сотрудников Xbox Insider, а также анонсов крупных программ!
Итак, как же выглядит ссылка Reddit?
Когда вы связываете свои учетные записи Reddit и Xbox Live, вы получаете классный новый трофей для профиля Reddit! Вы также можете отобразить учетную запись Reddit в своем профиле и на карточке профиля Xbox (в настоящее время доступно в Game Bar и в приложении Xbox [Beta]).
Есть ли какие-то требования?
Прежде чем начать, необходимо выполнить некоторые требования для использования Game Bar Windows 10 и приложения Xbox (Beta) на ПК:
1. Получите последнее обновление Windows 10 для вашего ПК.
2. Загрузите последнюю версию приложения Xbox (Beta) или выполните любые существующие обновления.
3. Ознакомьтесь с дополнительной информацией о Game Bar для Windows 10 здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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