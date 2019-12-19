Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе следующего года
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:40
- Просмотров: 77
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Styx: Shards of Darkness;
• Batman: The Telltale Series;
• Tekken 6;
• LEGO Star Wars II: The Original Trilogy;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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