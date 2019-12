Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе следующего года

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе 2020 года.Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:• Styx: Shards of Darkness;• Batman: The Telltale Series;• Tekken 6;• LEGO Star Wars II: The Original Trilogy;Узнать другие подробности можно здесь