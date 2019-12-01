Графическая производительность Xbox Series X находится на уровне NVIDIA GeForce RTX 2080
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- Дата: Сегодня, 14:33
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Недавно Microsoft подтвердила, что Xbox Series X имеет 12 TFLOPs графической производительности. Слухи о том, что это 10.8, 11.3 или 11.8, оказались неточными. Естественно, когда объявляется высокая цифра, например, 12 терафлопс, каждый хочет сравнить ее с существующими чипами на рынке, но это сравнение может быть не таким простым.
Графический процессор Xbox Series X использует технологию AMD RDNA 2.0, которая в настоящее время недоступна ни на одной видеокарте ПК. Это дает ему возможность превзойти другие карты NVIDIA в реальном использовании. Однако, даже если мы проанализируем цифру 12 TFLOPs, она ставит Xbox Series X выше GeForce RTX 2080 Super, которая имеет 11.3 TFLOPs. Его обыгрывают только GeForce RTX 2080 Ti c 13.45 TFLOPs и Radeon RX Vega 64 c 12.66 TFLOPs. Однако Radeon RX Vega 64 — это чип последнего поколения AMD, поэтому преимущества RDNA 2.0 должны перевешивать разницу в 0.66 TFLOPs.
Digital Foundry подтвердил, что ранняя производительность была похожа на NVIDIA GeForce RTX 2080.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
eurogamer.net
eurogamer.net
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