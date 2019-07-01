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Microsoft Edge Canary получил функцию Picture Dictionary

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  • Дата: Вчера, 15:45
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Microsoft Edge Canary получил функцию Picture Dictionary

Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.472.0 получила новую функцию.

Как включить новую функцию

1. Запустите Edge Canary Build 83.0.472.0 или более позднюю версию.
2. Посетите edge://flags/#edge-reading-view-picture-dictionary.



3. Найдите флаг «Picture Dictionary in Immersive Reader» и выберите «Включено».
4. Перезагрузите браузер.





Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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