Microsoft Edge Canary получил функцию Picture Dictionary
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- Дата: Вчера, 15:45
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Сборка Microsoft Edge Canary Build 83.0.472.0 получила новую функцию.
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary Build 83.0.472.0 или более позднюю версию.
2. Посетите edge://flags/#edge-reading-view-picture-dictionary.
3. Найдите флаг «Picture Dictionary in Immersive Reader» и выберите «Включено».
4. Перезагрузите браузер.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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