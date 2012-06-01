PowerPoint получит современный опыт комментариев для корпоративных пользователей
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- Дата: Вчера, 21:45
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Microsoft запустит новый опыт комментирования, который должен упростить совместную работу для пользователей PowerPoint. Современные комментарии были впервые представлены в Microsoft Word, а в июне 2021 года эта функция появится в PowerPoint для корпоративных пользователей.
Как отмечено в дорожной карте Microsoft 365, новый опыт улучшает совместную работу, добавляя несколько новых возможностей к существующему опыту комментирования в PowerPoint. После обновления корпоративные пользователи смогут использовать @mention, привязывать комментарии к тексту и объектам, разрешать комментарии и многое другое.
Новый опыт комментирования поможет организациям значительно улучшить совместную работу, и со временем он будет развиваться на основе отзывов пользователей. Эта возможность в настоящее время скрыта за настройками администратора, которые по умолчанию отключены, и в предстоящем обновлении современные комментарии будут включены для всей организации.
Современный опыт комментариев будет поддерживаться на всех основных платформах, включая Windows, macOS, iOS, Android и Интернет. Однако эта функция будет доступна только в PowerPoint для бизнес-клиентов и корпоративных клиентов, и она не появится у подписчиков Microsoft 365 Family и Personal.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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