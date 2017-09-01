Microsoft сделала несколько анонсов в первый день конференции Ignite 2022

Microsoft добавляет DALL·E 2 в Azure OpenAI, запускает новую программу трудоустройства и многое другое

Microsoft Edge получает рабочие области, новые функции безопасности и улучшения специальных возможностей

Microsoft представляет новые обновления для Power Automate и AI Builder

Microsoft Teams получает аватары Mesh, редакцию Premium, приложение Places и улучшенный опыт канала

Вот все новые функции, которые появятся в Microsoft 365, включая новое приложение

Dynamics 365 и Microsoft's industry clouds получают ряд улучшений

Windows 365 получает новую редакцию, которая скоро появится в Microsoft Store

Вот все функции безопасности, которые Microsoft представила на Ignite 2022

Вчера Microsoft провела первый день конференции Ignite 2022, где сделала несколько анонсов.Вот их список: