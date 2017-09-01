Microsoft сделала несколько анонсов в первый день конференции Ignite 2022
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- Дата: Вчера, 19:54
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Вчера Microsoft провела первый день конференции Ignite 2022, где сделала несколько анонсов.
Вот их список:
• Microsoft добавляет DALL·E 2 в Azure OpenAI, запускает новую программу трудоустройства и многое другое;
• Microsoft Edge получает рабочие области, новые функции безопасности и улучшения специальных возможностей;
• Microsoft представляет новые обновления для Power Automate и AI Builder;
• Microsoft Teams получает аватары Mesh, редакцию Premium, приложение Places и улучшенный опыт канала;
• [/u]Power BI получает нативную возможность подключения к OneDrive и SharePoint[/u];
• Вот все новые функции, которые появятся в Microsoft 365, включая новое приложение;
• Dynamics 365 и Microsoft's industry clouds получают ряд улучшений;
• Windows 365 получает новую редакцию, которая скоро появится в Microsoft Store;
• Вот все функции безопасности, которые Microsoft представила на Ignite 2022;
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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