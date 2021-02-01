Тёмный режим для веб-версии Word доступен для всех пользователей
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- Дата: Сегодня, 01:55
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После задержки на несколько месяцев Microsoft развертывает тёмный режим для веб-версии Word для всех пользователей. Эта функция больше не ограничивается клиентами Word для Mac и Windows и должна быть доступна тем, кто использует бесплатную веб-версию Word.
Microsoft объявила, что запустит тёмный режим для веб-клиента Word в мае, но по какой-то причине компания откладывала развертывание. Несмотря на то, что она пропустила крайний срок, реализация тёмного режима одинаково хороша как в Word для Mac, так и в Windows. Когда вы включаете его, темная цветовая схема применяется как к элементам управления меню, так и к фону документа.
Более того, вы можете переключиться в темный режим, не затрагивая белый фон вашего документа. Вы можете переключаться между светлым и темным режимами на холсте одним щелчком мыши. Если вы довольны темной лентой и белым холстом и никогда не хотите видеть темный холст, веб-версия Microsoft Word запомнит состояние переключателя фона.
Чтобы получить темную цветовую схему в веб-версии Word, необходимо перейти в меню Вид> Темный режим. Если вам не нравится темный режим на холсте, вы можете нажать кнопку «Переключить фон», и тогда появится белый фон документа.
Microsoft также уделяла внимание незначительным деталям при работе над этой функцией. Чтобы убедиться, что все выглядит визуально приятно на новом темном фоне, она немного сместила красные, синие, желтые и другие цвета, чтобы приглушить общий эффект цветовой палитры.
Однако и здесь не все идеально. Microsoft Word может не запомнить ваши предпочтения тёмного режима на всех платформах. Если он включен в Word для Mac или Windows, не ожидайте, что веб-клиент Word будет соблюдать предпочтения темной цветовой схемы. Возможно, вам придется включать его отдельно для каждой платформы. Это известная проблема, которая должна быть исправлена в ближайшие дни.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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