Microsoft Teams получает новые и детализированные виртуальные фоны
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- Дата: Вчера, 20:14
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Поскольку более 300 миллионов человек используют Microsoft Teams для онлайн-собраний и чатов, вполне логично, что потребность в персонализации для каждого из этих пользователей будет возрастать. Сегодня команда дизайнеров Microsoft объявила, что создала новую и большую коллекцию виртуальных фонов для Teams, которая начала развертываться по всему миру.
В посте на Medium команда дизайнеров Microsoft сообщает, что это самое крупное обновление для функции виртуального фона Teams с момента ее добавления в 2020 году.
Команда дизайнеров Microsoft тщательно продумала эти новые фоны, в том числе используя исследования Microsoft и компаний LinkedIn и GitHub.
Конечно, пользователи Teams по-прежнему могут загружать и использовать свои собственные изображения для виртуальных фонов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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