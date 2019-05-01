AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.1
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- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 03:45
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.1.
Список исправлений
• Звуковые сигналы при запуске игры из Radeon Chill, Radeon Boost и Radeon Anti-Lag были удалены. Эти функции теперь предлагают звуковые индикаторы только при активации или деактивации с помощью горячей клавиши;
• Индикатор таймера Radeon ReLive на экране во время записи отключен по умолчанию, но его можно включить в настройках Radeon Software;
• Элементы управления для вертикальной синхронизации могли быть скрыты или исчезнуть, если включена Radeon Enhanced Sync;
• Radeon ReLive могла испытывать проблемы с зависанием или приостановкой записи во время записи, когда камера высокого разрешения подключена и используется;
• Использование ЦП иногда могло оставаться высоким после вызова Radeon Game Advisor во время игры;
• У некоторых пользователей могло появиться сообщение об ошибке («Другой экземпляр запущен») во время загрузки обновления программного обеспечения через домашний экран Radeon Software;
• Процесс DuplicateDesktop мог иногда вызывать высокое использование ЦП во время игры;
• Radeon Software могло закрыться или мог произойти сбой при выходе из спящего режима;
• Всплывающее сообщение с подробным описанием горячей клавиши для открытия Radeon Software Overlay могло по-прежнему отображаться в некоторых играх после того, как Radeon Software Overlay был отключен;
• Lost Ark ™ могла периодически заикаться во время игры;
• Использование кастомного ключа потока с Radeon ReLive могло привести к ошибке потоковой передачи вашего контента;
• Кнопка «Поток» могла оставаться активной в процессе выбора региона для потоковой передачи, даже если регион не был выбран или выбран;
• Некоторые графические продукты серии Radeon R9 200, Radeon R9 300 и Radeon R9 Fury могут испытывать нестабильность при ограниченном количестве игр DirectX®9 или DirectX®11 при использовании дисплея с высокой частотой обновления (120 Гц +). Обходной путь, если у вас возникла эта проблема - снизить частоту обновления дисплеев;
• Некоторые клипы mjpeg могли иметь зеленый оттенок на графических продуктах серии Radeon RX 5700 при использовании Windows® Media Player или приложения Кино и ТВ;
• MechWarrior 5: Mercenaries ™ могла испытывать сбой игры и ошибку диалога DXGI при запуске игры с использованием конфигураций дисплея HDMI и Radeon FreeSync;
• Прямая трансляция с использованием приложения DouYu ™ с включенным аппаратным ускорением могла привести к повреждению видео на графических продуктах серии Radeon RX 5700;
• Trials Rising™ могла испытывать чрезмерный туман/дым в некоторых областях игры;
• Отсутствие текста или повреждение могли возникнуть в правом глазу при игре в виртуальную игру Boneworks ™;
• Исправлено переполнение результатов, которое можно было испытать с Radeon RX 5700 при использовании SETI@Home;
• Кнопка «Магазин продуктов AMD» могла открыть домашнюю страницу AMD.com вместо соответствующей ссылки на веб-сайт для покупок;
• Параметры прокрутки стрелки могли периодически не работать во время установки Radeon Software;
• Клавиши со стрелками вверх и вниз не работали при использовании панели поиска в Radeon Software;
• Включение дисплеев с поддержкой HDR в Windows ® могло привести к размыванию цветов;
• Боковая панель Radeon Software появлялась за панелью задач Windows®, когда панель задач установлена на той же стороне вашего дисплея;
• Игра в Tom Clancy 's: The Division 2 ™ с включенным HDR и выполнением переключения задач могли привести к искажение цвета дисплея, которое сохранялось даже после выхода из игры;
• Mixed Reality Portal™мог испытывать искажение или искажение цвета вблизи края областей просмотра на некоторых гарнитурах;
• Resident Evil ™ 2 могла испытывать мигание экрана при запуске игры с помощью API DirectX®12;
Известные проблемы
• Уведомление горячей клавиши Radeon Software Overlay иногда может отображаться во время воспроизведения видео в веб-браузерах или при запуске некоторых приложений видеоплеера;
• Опция Integer Scaling не отображается или недоступна в некоторых конфигурациях системы Windows®7;
• При восстановлении заводских настроек могут сохраняться ранее настроенные игровые профили Radeon Software. Это может привести к несоответствию между глобальными настройками графики и настройками каждого профиля;
• Переполнение текста в некоторых окнах пользовательского интерфейса или всплывающих сообщениях может возникнуть в некоторых языковых локализациях;
• Radeon Software может открываться с несовместимым размером или может не сохранять свой ранее установленный размер при открытии;
• Некоторые игровые приложения Vulkan® могут получить сбой при выполнении переключения задач с включенной Radeon Image Sharpening;
• Integer Scaling может вызвать мерцание некоторого видеоконтента, если разрешение экрана меньше нативного;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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