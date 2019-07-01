AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.2
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- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 02:24
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.2.
Список исправлений
• Некоторые игры на базе UE4, такие как KovaaK 2.0: Meta ™, Tetris Effect ™ и Snooker 19 ™, могли не запускаться с программным обеспечением Adrenalin 2020 Edition;
• Некоторые однодисплейные конфигурации системы с графическими продуктами серии Radeon RX 5700 могли испытывать периодические перезагрузки, когда система простаивает на рабочем столе;
Известные проблемы
• Radeon Anti-Lag включает и отключает звуковые уведомления, которые могут воспроизводиться по ошибке при индивидуальном нажатии клавиш, назначенных горячей клавише;
• Уведомление горячей клавиши Radeon Software Overlay иногда может отображаться во время воспроизведения видео в веб-браузерах или при запуске некоторых приложений видеоплеера;
• Опция Integer Scaling не отображается или недоступна в некоторых конфигурациях системы Windows®7;
• При восстановлении заводских настроек могут сохраняться ранее настроенные игровые профили Radeon Software. Это может привести к несоответствию между глобальными настройками графики и настройками каждого профиля;
• Переполнение текста в некоторых окнах пользовательского интерфейса или всплывающих сообщениях может возникнуть в некоторых языковых локализациях;
• Radeon Software может открываться с несовместимым размером или может не сохранять свой ранее установленный размер при открытии;
• Некоторые игровые приложения Vulkan® могут получить сбой при выполнении переключения задач с включенной Radeon Image Sharpening;
• Integer Scaling может вызвать мерцание некоторого видеоконтента, если разрешение экрана меньше нативного;
• Некоторые пользователи графических продуктов серии Radeon RX 5700 могут периодически видеть черный экран во время игр или на рабочем столе. Возможный временный обходной путь - отключение аппаратного ускорения в приложениях, работающих в фоновом режиме, таких как веб-браузеры или Discord;
• Ограниченное количество игр, таких как Nioh, Dead or Alive 6, Trials Rising, Tetris Effect и Atelier Ryza, может получить сбой или не запуститься;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.2 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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