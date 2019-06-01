AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 19:21
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3.
Список исправлений
• Периодический черный экран или потеря отображения могли происходить при выполнении параллельных действий, таких как просмотр веб-страниц, игры или просмотр видео;
• Ограниченное количество игр, таких как Nioh ™, Dragon Quest Builders 2 ™, WWE ™ 2K20, Dead or Alive 6 ™ и Atelier Ryza ™, могло дать сбой или не запуститься;
• Wolfenstein™ 2: The New Colossus не обнаруживалась в игровом менеджере Radeon Software;
• Переполнение текста в некоторых окнах пользовательского интерфейса или всплывающих сообщениях могло возникнуть в некоторых языковых локализациях;
• Настройка вентиляторов могла вернуться в состояние по умолчанию при переключении между доступными графическими процессорами;
• Параметры копирования текста были недоступны в таблице спецификаций отображения для Radeon Software;
• Периодический черный экран или потеря отображения могли произойти, когда система простаивала на рабочем столе;
• При восстановлении заводских настроек могли сохраняться ранее настроенные игровые профили Radeon Software. Это могло привести к несоответствию между глобальными настройками графики и настройками каждого профиля;
Известные проблемы
• Grand Theft Auto™ 5 может испытывать зависание системы или черный экран при запуске, при открытии Radeon Overlay во время игры, или после выполнения переключения задач во время игры;
• Звук может периодически отсутствовать в записях Radeon ReLive ближе к концу записанных клипов;
• Integer Scaling может вызвать мерцание некоторого видеоконтента, если разрешение экрана меньше нативного;
• Несколько игр могут иметь очень темную или очень яркую графику в игре, когда HDR включен в Windows®;
• Radeon Anti-Lag включает и отключает звуковые уведомления, которые могут воспроизводиться по ошибке при индивидуальном нажатии клавиш, назначенных горячей клавише;
• Уведомление горячей клавиши Radeon Software Overlay иногда может отображаться во время воспроизведения видео в веб-браузерах или при запуске некоторых приложений видеоплеера;
• Опция Integer Scaling не отображается или недоступна в некоторых конфигурациях системы Windows®7;
• Radeon Software может открываться с несовместимым размером или может не сохранять свой ранее установленный размер при открытии;
• Некоторые игровые приложения Vulkan® могут получить сбой при выполнении переключения задач с включенной Radeon Image Sharpening;
• Некоторые пользователи графических продуктов серии Radeon RX 5700 могут периодически видеть черный экран во время игр или на рабочем столе. Возможный временный обходной путь - отключение аппаратного ускорения в приложениях, работающих в фоновом режиме, таких как веб-браузеры или Discord;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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