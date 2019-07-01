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AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Сегодня, 02:30
  • Просмотров: 126

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4

Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4.

Список исправлений

• Red Dead Redemption 2 ™ могла показывать квадратные или блочные текстуры на некоторой местности во время игры при использовании API Vulkan®;
• Некоторые игровые приложения Vulkan® могли получить сбой при выполнении переключения задач с включенной Radeon Image Sharpening;
• Переполнение текста наблюдалось во всплывающих сообщениях для некоторых языков;
• Radeon ReLive могла не переключить запись на рабочий стол, когда открыто Radeon Software;
• Grand Theft Auto™ 5 могла испытывать зависание системы или черный экран при запуске, при открытии Radeon Overlay во время игры, или после выполнения переключения задач во время игры;
• Звук мог периодически отсутствовать в записях Radeon ReLive ближе к концу записанных клипов;
• Опция Integer Scaling не отображалась или была недоступна в некоторых конфигурациях системы Windows®7;

Известные проблемы

• Потеря изображения с рабочим звуком может наблюдаться на ограниченном числе дисплеев при выполнении смены режима на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• При запуске теста Final Fantasy XIV: Shadowbringers ™ может произойти сбой или зависание системы;
• Integer Scaling может вызвать мерцание некоторого видеоконтента, если разрешение экрана меньше нативного разрешения;
• Несколько игр могут иметь очень темную или очень яркую графику в игре, когда HDR включен в Windows®;
• Radeon Anti-Lag включает и отключает звуковые уведомления, которые могут воспроизводиться по ошибке при индивидуальном нажатии клавиш, назначенных горячей клавише;
• Уведомление горячей клавиши Radeon Software Overlay иногда может отображаться во время воспроизведения видео в веб-браузерах или при запуске некоторых приложений видеоплеера;
• Radeon Software может открываться с несовместимым размером или может не сохранять свой ранее установленный размер при открытии;
• Некоторые пользователи графических продуктов серии Radeon RX 5700 могут периодически видеть черный экран во время игр или на рабочем столе. Возможный временный обходной путь - отключение аппаратного ускорения в приложениях, работающих в фоновом режиме, таких как веб-браузеры или Discord;

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Илья Источник:
amd.com
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