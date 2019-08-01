AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.1
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- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 14:40
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.1.
Список исправлений
• Некоторые пользователи могли испытывать более высокое, чем ожидалось, использование памяти при записи с Radeon ReLive;
• Контент HDR мог стать слишком темным или слишком ярким в некоторых играх DirectX®12 API на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Элемент камеры мог проявлять заикание в записанных клипах или во время потоковой передачи с Radeon ReLive;
• У некоторых пользователей отсутствовала полоса прокрутки на вкладке «Совместимость» Radeon Software;
• Radeon Software могло не обнаружить VR-игры, когда SteamVR запущен или работает;
• Radeon Anti-Lag включала и отключала звуковые уведомления, которые могли воспроизводиться по ошибке при индивидуальном нажатии клавиш, назначенных горячей клавише;
• Функция привязки настроек могла не применить параметры для элементов управления автонастройки, если другие параметры автонастройки уже были применены;
Известные проблемы
• Некоторые игры API DirectX®11 могут получить сбой приложения при переключении задач с включенной Radeon Image Sharpening;
• Включение функции для Radeon ReLive, такой как Instant Replay, Instant Gif или In-Game Replay, может вызвать мерцание или заикание изображения или пользовательского интерфейса;
• Потеря изображения с рабочим звуком может наблюдаться на ограниченном числе дисплеев при выполнении смены режима на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• При запуске теста Final Fantasy XIV: Shadowbringers ™ может произойти сбой или зависание системы;
• Integer Scaling может вызвать мерцание некоторого видеоконтента, если разрешение экрана меньше нативного разрешения;
• Уведомление горячей клавиши Radeon Software Overlay иногда может отображаться во время воспроизведения видео в веб-браузерах или при запуске некоторых приложений видеоплеера;
• Radeon Software может открываться с несовместимым размером или может не сохранять свой ранее установленный размер при открытии;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Некоторые пользователи графических продуктов серии Radeon RX 5700 могут периодически видеть черный экран во время игр или на рабочем столе. Возможный временный обходной путь - отключение аппаратного ускорения в приложениях, работающих в фоновом режиме, таких как веб-браузеры или Discord;
• Некоторые игры могут демонстрировать заикание или снижение производительности на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Черный экран может возникать при выполнении смены режима с ограниченным числом дисплеев на графических продуктах серии Radeon RX 5700;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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