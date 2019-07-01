AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 22:40
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2.
Список исправлений
• Выполнение переключения задач с включенными некоторыми функциями Radeon Software или некоторыми сторонними приложениями с аппаратным ускорением, работающими в фоновом режиме, могло вызвать зависание системы или черный экран;
• Внесены улучшения, обеспечивающие более быстрое увеличение или уменьшение скорости вращения вентиляторов в графических продуктах серии Radeon RX 5700;
• Наложение показателей производительности и Radeon WattMan неверно сообщалм о более низких, чем ожидалось, тактовых частотах на графических продуктах серии Radeon RX 5700 во время игровых рабочих нагрузок;
• Когда включена функция Instant Replay, при запуске игр или приложений мог появиться TDR или черный экран;
• При включении HDR в игровых настройках Battlefield ™ V мог появиться черный экран;
• Witcher 3: Wild Hunt™ могла испытывать зависание приложения или черный экран во время определенных ча;стей игры или периодически во время игры;
• Некоторый видеоконтент в Chrome ™ мог отображаться в виде черного экрана или не отвечать на запросы на графических продуктах серии Radeon RX 5000 при включенном аппаратном ускорении;
• Metro Exodus™ могла испытывать зависание приложения или TDR при выборе некоторых конкретных диалоговых подсказок в DLC Sam's Story;
• Grand Theft Auto ™ V могла получить сбой приложения при вызове оверлея Radeon Software с запущенными сторонними OSD-приложениями;
• Monster Hunter World™: Iceborne могла испытывать периодические сбои во время простоя или на экране создания персонажа;
• Некоторые цвета игр могут казаться размытыми, когда режим HDR включен в играх и Windows® на графических продуктах серии Radeon RX 5700;
• После установки заводского сброса с выбранным параметром «Сохранить мои настройки» функция Instant Replay могла не работать, если она была включена в предыдущей установке Radeon Software;
• При вызове оверлея Radeon Software во время открытой игры пользователи могли наблюдать мерцание в игре или в интерфейсе Radeon Software;
• Radeon Software могло испытывать сбой и сообщение об ошибке при блокировке Windows® или переходе в спящий режим или режим гибернации с открытой вкладкой Radeon Software Streaming;
• Потеря изображения с рабочим звуком могла наблюдаться на ограниченном количестве дисплеев при выполнении смены режима на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Radeon Software могло не запуститься, если наложение Radeon Software отключено, и игра работала в фоновом режиме;
• Battlefield ™ V могла испытывать зависание приложения или TDR после продолжительных периодов игры;
• Некоторые игры Origin ™ могли не обнаруживаться или могли определять неправильное название игры в Radeon Software;
• Некоторые производительные приложения обнаруживались и перечислялись на вкладке игр Radeon Software;
• Горячая клавиша Radeon Chill иногда могла оставаться включенной после того, как пользователь удалил или отключил горячую клавишу;
• Red Dead Redemption ™ 2 могла демонстрировать блочные текстуры на заснеженной местности;
• После выхода из спящего режима в Chrome ™ мог произойти сбой приложения, если видеоконтент ранее воспроизводился на графических продуктах серии Radeon RX 5700;
• Состояние Radeon FreeSync в Radeon Software могло иногда не обновляться при включении или отключении функции через сам дисплей;
• Fortnite ™ могло получить сбой приложения в конфигурациях гибридной графической системы серии Radeon RX 500;
Известные проблемы
• Enhanced Sync может вызвать привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Enhanced Sync была временно отключена в игровом профиле, и любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности неправильно сообщало о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Игра DOOM™ могла периодически испытывать зависание системы или сбой приложения во время игры;
• Курсор на рабочем столе может периодически оставаться видимым после переключения оверлея Radeon Software в некоторых играх. Обходной путь - вызвать игровое меню или переключатель задач, чтобы обновить курсор;
• При запуске теста Final Fantasy XIV: Shadowbringers ™ может произойти сбой или зависание системы;
• На вкладке «Игры» в Radeon Software могут отображаться местоположения некоторых папок в качестве игр;
• Radeon Software может открываться с несовместимым размером окна или может не сохранять свой ранее установленный размер при открытии;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Некоторые игры могут периодически демонстрировать заикание во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Некоторые игры могут заикаться при использовании Instant Replay или сторонних приложений, которые транслируют или выполняют захват экрана. Возможный обходной путь - отключить эти функции или приложения во время игры.
• Хотя Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 решает многие проблемы с черным экраном, AMD осознает, что некоторые пользователи могут по-прежнему испытывать проблемы с черным экраном или зависанием системы в течение продолжительных периодов игрового процесса. AMD продолжит внимательно отслеживать и исследовать сообщения об этих проблемах;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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