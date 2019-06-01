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AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Сегодня, 00:32
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AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1

Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1.

Список исправлений

• В видео, снятых с помощью Radeon ReLive, мог наблюдаться пропуск кадров или прерывистый звук;
• Некоторые игры могли заикаться при использовании Instant Replay или сторонних приложений, которые транслируют или выполняют захват экрана;
• Горячие клавиши могли не применяться к сценам в редакторе сцен ReLive, когда сцена имела кастомное имя;
• Элементы веб-камеры могли не отображаться на экране, если во время записи ReLive задано кастомное местоположение;
• Процессоры APU AMD A-Series/E-Series отражали старый пользовательский интерфейс Radeon Software Adrenalin 2019 Edition Settings;
• Переключатель Zero RPM мог не сбрасываться или не появляться при отключении дополнительных опций настройки вентилятора в разделе «Настройка производительности»;
• Radeon Software могло автоматически закрываться при запуске или остановке живого потока;
• Курсор на рабочем столе мог периодически оставаться видимым после переключения оверлея Radeon Software в некоторых играх;
• Red Dead Redemption 2™ могла иметь пустой экран при запуске с помощью API Vulkan®;
• Radeon Software могло получить сбой приложения или системного TDR, когда VRAM достигала 8 ГБ или более с включенным HBCC на графических продуктах серии Radeon RX Vega;
• DOOM™ могла испытывать периодическое зависание системы или сбой приложения во время игрового процесса;
• Space Engineers™ могла испытывать воздействие приложения или зависать во время игры, когда включена функция Grass Density;
• При выходе из SteamVR ™ с конфигурациями системы с несколькими дисплеями могло произойти зависание системы или черный экран;
• Monster Hunter World™: Iceborne могла иметь более низкую производительность, чем ожидалось, в некоторых областях игры на графических продуктах серии Radeon RX 5700;
• Воспроизведение видео могло привести к повреждению чересстрочного контента в фильмах и телевизорах на Ryzen 3000 с графическими процессорами Radeon;
• PassMark ™ мог столкнуться с зависанием приложения на каком-то Ryzen с графическими процессорами Radeon;
• На Radeon RX Vega и более старых дискретных графических процессорах и на APU, включение функции Integer Display Scaling могло привести к снижению частоты кадров;
• Функция Integer Display Scaling могла не отображаться как доступная в Radeon Software на некоторых графических процессорах на основе GCN;
• Горячие клавиши по умолчанию для записи и создания скриншота с помощью Radeon ReLive были обновлены. Запись по умолчанию теперь Ctrl + Shift + E, а скриншот по умолчанию теперь "Ctrl + Shift + I;

Известные проблемы

• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и Radeon WattMan неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Radeon Software может открываться с несовместимым размером окна или может не сохранять свой ранее установленный размер при открытии;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Некоторые игры могут периодически демонстрировать заикание во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Повреждение рабочего стола или в игре может происходить периодически, когда HDR включен;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega могут столкнуться с системным сбоем или TDR при воспроизведении игр с включенным Instant Replay. Обходной путь для пользователей, испытывающих эти проблемы, - отключить Instant Replay;
• При использовании браузера Edge для воспроизведения содержимого Netflix ™ может произойти сбой или зависание системы;
• Некоторые пользователи по-прежнему могут испытывать проблемы с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. AMD продолжит внимательно отслеживать и исследовать сообщения об этих проблемах;
• Direct ML Media Filters в настоящее время недоступны в галерее Radeon Software Media для видео или изображений;

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Илья Источник:
amd.com
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