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Intel выпустила драйвер 26.20.100.7985

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Вчера, 19:35
  • Просмотров: 146

Intel выпустила драйвер 26.20.100.7985

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 26.20.100.7985. Стоит отметить, что новый драйвер имеет оптимизацию игр и совместим с процессорами 6, 7, 8, 9 и 10 поколений, а также некоторыми более старыми процессорами Pentium, Celeron, Xeon с Intel HD Graphics 500 или выше.

Список исправлений:

• Визуальные аномалии наблюдались в Fortnite * (DX12), Star Wars: Jedi Fallen Order *;
• Курсор, кажется, показывал яркий свет при перемещении по опции гиперссылки с опцией HDR на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel UHD;
• Изображение не могло синхронизироваться со звуком при воспроизведении локального HDR-видео через приложение Кино и ТВ с развёрнутым или полноэкранным режимом и воспроизведении HDR-игр и приложений, включенных на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel UHD;
• Была пустота при подключении дисплея 8k через Type-C-> DP на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris® Plus;
• Беловатый дисплей отображался после изменения частоты обновления в Intel Graphics Command Center с включенным режимом HDR;
• Черный экран отображался при воспроизведении видео в режиме портретного клонирования в приложении Кино и ТВ;
• Система показывала черный экран при воспроизведении видео с помощью приложения Кино и ТВ в полноэкранном режиме с нестандартным разрешением рабочего стола;
• Исправлена проблема кодирования MPEG2 на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel UHD;

Список известных проблем:

• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Battlefield V * (DX12) и Zombie Army 4: Dead War * (Vulkan);
• Периодические сбои можно увидеть в Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), BeamNG.driveand и при запуске Sony Catalyst Production Suite;
• Повреждение наблюдается с последующим TDR при попытке свернуть и развернуть контент в приложении PowerDVD;

Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:

Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
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