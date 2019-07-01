AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1
-
- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 15:27
- Просмотров: 36
Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1.
Список исправлений
• Overwatch™ и Heroes of the Storm™ могли испытывать черный экран или зависание приложения во время игры в течение длительного периода времени на некоторых конфигурациях графических продуктов серии Radeon RX Vega;
• Функция HDR могла не включаться или обнаруживаться в приложениях и играх, использующих API Vulkan®;
• Doom Eternal ™ мог не запуститься в некоторых конфигурациях гибридной графической системы;
• Потоковая передача Radeon ReLive могла не запуститься или мог произойти сбой, когда потоковая сессия запущена с включенным наложением показателей производительности;
• Некоторые значения частот могли не заполняться для ограниченного числа графических продуктов на вкладке Radeon Settings Hardware information;
• Горячие клавиши больше не могут быть назначены одной цифре или символу, так как это могло блокировать или вызвать помехи для некоторых функций Windows® по умолчанию;
• Некоторые дисплеи, поддерживающие Radeon FreeSync Premium, могли не отображать все поддерживаемые опции частоты обновления в Windows®, когда Radeon FreeSync Premium включена в настройках OSD дисплеев;
Известные проблемы
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Запуск Folding@Home при одновременном запуске приложения с аппаратным ускорением видеоконтента может вызвать зависание системы или черный экран. Потенциальным обходным путем является отключение аппаратного ускорения для приложения, в котором оно включено;
• Использование веб-браузера Edge™ для воспроизведения видеоконтента с конфигурацией системы с несколькими дисплеями может привести к зависанию или сбою системы после длительных периодов использования;
• Наложение показателей производительности и Radeon WattMan неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Некоторые игры могут периодически заикаться во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Повреждение рабочего стола или в игре может происходить периодически, когда HDR включен;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega могут столкнуться с системным сбоем или TDR при воспроизведении игр с включенным Instant Replay. Потенциальным обходным путем для пользователей, испытывающих эти проблемы, является отключение Instant Replay;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega могут вызвать сбой системы или TDR при выполнении нескольких переключений задач с помощью Alt + Tab;
• При использовании браузера Edge для воспроизведения содержимого Netflix ™ может произойти сбой или зависание системы;
• Некоторые пользователи по-прежнему могут испытывать проблемы с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. AMD продолжит внимательно отслеживать и исследовать сообщения об этих проблемах;
• Direct ML Media Filters в настоящее время недоступны в галерее Radeon Software Media для видео или изображений;
• XSplit ™ может испытывать зависание или фриз приложения при выполнении переключения сцены;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 59
Пользователей: 2
Гостей: 57
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 57
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 11634
+0Комментариев: 39428
+0Пользователей: 9986