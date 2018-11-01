Intel выпустила драйвер 27.20.100.8187
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 20:14
- Просмотров: 154
Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8187.
Список исправлений:
• Цвет и яркость рабочего стола могли изменяться движением мыши, когда Display Power Saving Technology® включена и установлена на максимум в Graphics Command Center;
Список известных проблем:
• Проблемы с воспроизведением видео при воспроизведении видеоконтента Netflix 4K иногда на HDMI 2.0;
• Периодические сбои могут быть замечены в Bright Memory* (DX12), Red Dead Redemption 2* (Vulkan), BeamNG.drive*, One Piece Pirate Warriors 4*, Star Control: Origins*, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint*(Vulkan), Metro Exodus*(DX12) и во время запуска Sony Catalyst Production Suite;
• Небольшие графические аномалии могут наблюдаться в Battlefield V* (DX12);
Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:
Windows 10
Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
downloadcenter.intel.com
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