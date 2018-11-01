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Intel выпустила драйвер 27.20.100.8187

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Вчера, 20:14
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Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8187.

Список исправлений:

• Цвет и яркость рабочего стола могли изменяться движением мыши, когда Display Power Saving Technology® включена и установлена на максимум в Graphics Command Center;

Список известных проблем:

• Проблемы с воспроизведением видео при воспроизведении видеоконтента Netflix 4K иногда на HDMI 2.0;
• Периодические сбои могут быть замечены в Bright Memory* (DX12), Red Dead Redemption 2* (Vulkan), BeamNG.drive*, One Piece Pirate Warriors 4*, Star Control: Origins*, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint*(Vulkan), Metro Exodus*(DX12) и во время запуска Sony Catalyst Production Suite;
• Небольшие графические аномалии могут наблюдаться в Battlefield V* (DX12);

Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:

Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
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Компания Intel обновила драйвер GPU для Windows 10

Компания Intel обновила драйвер GPU для Windows 10

Intel обновила драйвер GPU для Windows 10

Intel обновила драйвер GPU для Windows 10

Компания Intel обновила драйвер встроенной графики

Компания Intel обновила драйвер встроенной графики




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