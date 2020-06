Intel выпустила драйвер 27.20.100.8336

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8336.• Периодические сбои или зависания могли наблюдаться в Ring of Elysium * (DX12 Beta), Shadow of the Tomb Raider * (DX12) на процессорах Intel Core 7-го поколения и выше;• Незначительные графические аномалии можно было увидеть после Alt + Tab в Doom Eternal * (Vulkan);• На дисплеях PSR 2 внутренняя встроенная панель при подключении могла сдвинуться после возобновления работы с закрытой крышкой, и ничего не делать на процессорах Intel Core 10-го поколения с UHD Graphics;• Зеленые полосы или артефакты можно увидеть при предварительном просмотре композиции в Adobe After Effects;• Сбой можно увидеть при запуске Sony Catalyst Production Suite на процессорах Intel Core 10-го поколения;• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Tom Clancy's Rainbow Six Siege*(Vulkan), Battlefield V* (DX12), Rage 2* (Vulkan), Star Wars Battlefront 2*(DX12), Rise of the Tomb Raider* (DX12);Узнать другие подробности можно здесь