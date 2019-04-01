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Intel выпустила драйвер 27.20.100.8336

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Вчера, 20:17
  • Просмотров: 115

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8336.

Список исправлений:

• Периодические сбои или зависания могли наблюдаться в Ring of Elysium * (DX12 Beta), Shadow of the Tomb Raider * (DX12) на процессорах Intel Core 7-го поколения и выше;
• Незначительные графические аномалии можно было увидеть после Alt + Tab в Doom Eternal * (Vulkan);
• На дисплеях PSR 2 внутренняя встроенная панель при подключении могла сдвинуться после возобновления работы с закрытой крышкой, и ничего не делать на процессорах Intel Core 10-го поколения с UHD Graphics;

Список известных проблем:

• Зеленые полосы или артефакты можно увидеть при предварительном просмотре композиции в Adobe After Effects;
• Сбой можно увидеть при запуске Sony Catalyst Production Suite на процессорах Intel Core 10-го поколения;
• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Tom Clancy's Rainbow Six Siege*(Vulkan), Battlefield V* (DX12), Rage 2* (Vulkan), Star Wars Battlefront 2*(DX12), Rise of the Tomb Raider* (DX12);

Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:

Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
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