Intel выпустила драйвер 27.20.100.8336
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 20:17
- Просмотров: 115
Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8336.
Список исправлений:
• Периодические сбои или зависания могли наблюдаться в Ring of Elysium * (DX12 Beta), Shadow of the Tomb Raider * (DX12) на процессорах Intel Core 7-го поколения и выше;
• Незначительные графические аномалии можно было увидеть после Alt + Tab в Doom Eternal * (Vulkan);
• На дисплеях PSR 2 внутренняя встроенная панель при подключении могла сдвинуться после возобновления работы с закрытой крышкой, и ничего не делать на процессорах Intel Core 10-го поколения с UHD Graphics;
Список известных проблем:
• Зеленые полосы или артефакты можно увидеть при предварительном просмотре композиции в Adobe After Effects;
• Сбой можно увидеть при запуске Sony Catalyst Production Suite на процессорах Intel Core 10-го поколения;
• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Tom Clancy's Rainbow Six Siege*(Vulkan), Battlefield V* (DX12), Rage 2* (Vulkan), Star Wars Battlefront 2*(DX12), Rise of the Tomb Raider* (DX12);
Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:
Windows 10
Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
downloadcenter.intel.com
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