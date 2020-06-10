AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta
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- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 02:40
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta.
Известные проблемы
• Гарнитуры Oculus ™ VR могут не отображать контент или могут иметь серьезные падения производительности при включенной функции Hardware Scheduling;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Использование веб-браузера Edge™ для воспроизведения видеоконтента с конфигурацией системы с несколькими дисплеями может привести к зависанию или сбою системы после длительных периодов использования;
• Наложение показателей производительности и Radeon WattMan неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Некоторые игры могут периодически заикаться во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega могут вызвать сбой системы или TDR при выполнении нескольких переключений задач с помощью Alt + Tab;
• Повреждение рабочего стола или в игре может происходить периодически, когда HDR включен;
• Direct ML Media Filters в настоящее время недоступны в галерее Radeon Software Media для видео или изображений;
• Некоторые пользователи по-прежнему могут испытывать проблемы с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. AMD продолжит внимательно отслеживать и исследовать сообщения об этих проблемах;
• Некоторые названия игр могут испытывать затруднения при включенной функции Instant Replay в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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