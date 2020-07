Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1.• Некоторые названия игр могли испытывать затруднения или заикание при включенной функции Instant Replay в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000;• Графические продукты серии Radeon RX Vega и Radeon VII могли столкнуться с падением производительности, если в процессе игры открыт оверлей метрик производительности;• Иногда вместо предварительного просмотра потока могло отображаться сообщение об ошибке при переключении между вкладками в Radeon Software во время потоковой передачи;• Кастомные настройки вентилятора и частот могли иногда сбрасываться на значения по умолчанию, когда изменения применяются на вкладке Radeon Performance Tuning;• Кастомные профили настройки могли не загружаться или применяться неправильно после некоторых загрузок системы;• Разрешение экрана могло не растянуться до полной панели, если включена функция масштабирования дисплея для Counter-Strike™: Global Offensive;• На вкладке совместимости игр в Radeon Software иногда могла отображаться неверная информация о графическом процессоре для заполненных игр;• При нажатии на вкладку совместимости игры иногда могло появляться сообщение об ошибке «К сожалению, что-то пошло не так»;• Valorant™ могла быть обнаружена или неправильно указана как League of Legends™ на игровой вкладке в Radeon Software;• Microsoft Teams ™ могло испытывать периодический TDR при выполнении совместного использования экрана в некоторых конфигурациях системы с APU.• Saints Row™: The Third Remastered могла испытывать сбой системы или зависание при изменении режима отображения;• DOTA2™ могла испытывать падение кадров, когда функция Radeon Chill включена, и система остается бездействующей в течение короткого периода времени;• Вызов Radeon Overlay мог вызвать заикание в воспроизводимом контенте при использовании приложения Netflix ™ Windows® Store;• Deus Ex: Mankind Divided™ могла получить сбой приложения или зависание при загрузке на некоторых железнодорожных станциях;• Скорость вращения вентилятора могла равняться нулю, когда приложение GPU-Z работало вместе с 3D-приложением;• Тост-сообщения для некоторых функций, таких как Instant Replay, Instant GIF и Radeon Replay, отображались неправильно, когда функция Record Desktop выключена;• Radeon Software Install теперь выдает сообщение об ошибке, когда пользователь пытается установить неподдерживаемое оборудование;• Некоторые мобильные процессоры AMD Ryzen ™ 3 2200U с конфигурациями графической системы Radeon ™ Vega 3 могли испытывать зависание системы или длительное время загрузки при обновлении с предыдущих релизов Radeon Software Adrenalin Edition;• В DOOM Eternal ™ могли возникать периодические повреждения на графических продуктах серии Radeon RX 5600;• DOOM Eternal ™ могла испытывать зависание системы, когда включены HDR и Radeon Overlay;• Некоторое аппаратное ускорение контента Chrome ™, использующее воспроизведение VP9, могло быть повреждено на подключенных дисплеях по DisplayPort™;• Повреждение травы или воды могло быть видно в Final Fantasy ™ XV после продолжительных периодов игры;• Radeon Software могло не создать профиль для League of Legends ™ в игровой вкладке;• Внутриигровой оверлей Radeon Software мог не отображаться или мог обрезаться при вызове на дисплее 4K, когда разрешение рабочего стола установлено на 4K, а игра запущена с разрешением 1080p;• После использования медиафильтров DirectML в Radeon Software графическая память могла больше не показывать точный отчет в разделе производительности Radeon Software или могла сообщать о том, что она все еще используется;• Включение Radeon Image Sharpening могло привести к тому, что цвета казались размытыми при включенном HDR;• Профили настройки производительности, сохраненные в предыдущих релизах Radeon Software, больше не будут совместимы с Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 и более поздними версиями;• Запуск приложений VR с использованием гарнитуры Oculus Rift ™ может привести к повреждению или зависанию системы на графических продуктах серии Radeon RX 5000;• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;• При включенном HDR рабочий стол Windows® может мерцать, а переключение задач во время игры может привести к размытию или перенасыщению цветов;• Воспроизведение на YouTube может фризить с помощью плеера Microsoft® Edge и Chrome™ при воспроизведении на расширенном дисплее в некоторых конфигурациях системны с AMD Ryzen™ 7 3000 серии и APU AMD Ryzen™ 4000 серии;• Баннеры в Radeon Software иногда могут не отображаться, а кнопки навигации для этих баннеров могут не работать;• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;• Предварительные просмотры видеоконтента на Netflix® с помощью браузера Microsoft® Edge могут не загружаться или отображаться черным цветом;• AMD исследует отдельные сообщения о периодических зависаниях системы при выходе из спящего режима на некоторых мобильных процессорах AMD Ryzen ™ 3000 серии с Radeon™ Graphics;• AMD будет продолжать отслеживать и исследовать любые новые сообщения о проблемах с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. Пользователям рекомендуется использовать новый инструмент отчетов об ошибках для любых проблем, с которыми они могут столкнуться;Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску