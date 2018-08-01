Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Вчера, 19:38
  • Просмотров: 123

Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1.

Список исправлений

• Некоторые названия игр могли испытывать затруднения или заикание при включенной функции Instant Replay в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega и Radeon VII могли столкнуться с падением производительности, если в процессе игры открыт оверлей метрик производительности;
• Иногда вместо предварительного просмотра потока могло отображаться сообщение об ошибке при переключении между вкладками в Radeon Software во время потоковой передачи;
• Кастомные настройки вентилятора и частот могли иногда сбрасываться на значения по умолчанию, когда изменения применяются на вкладке Radeon Performance Tuning;
• Кастомные профили настройки могли не загружаться или применяться неправильно после некоторых загрузок системы;
• Разрешение экрана могло не растянуться до полной панели, если включена функция масштабирования дисплея для Counter-Strike™: Global Offensive;
• На вкладке совместимости игр в Radeon Software иногда могла отображаться неверная информация о графическом процессоре для заполненных игр;
• При нажатии на вкладку совместимости игры иногда могло появляться сообщение об ошибке «К сожалению, что-то пошло не так»;
• Valorant™ могла быть обнаружена или неправильно указана как League of Legends™ на игровой вкладке в Radeon Software;
• Microsoft Teams ™ могло испытывать периодический TDR при выполнении совместного использования экрана в некоторых конфигурациях системы с APU.
• Saints Row™: The Third Remastered могла испытывать сбой системы или зависание при изменении режима отображения;
• DOTA2™ могла испытывать падение кадров, когда функция Radeon Chill включена, и система остается бездействующей в течение короткого периода времени;
• Вызов Radeon Overlay мог вызвать заикание в воспроизводимом контенте при использовании приложения Netflix ™ Windows® Store;
• Deus Ex: Mankind Divided™ могла получить сбой приложения или зависание при загрузке на некоторых железнодорожных станциях;
• Скорость вращения вентилятора могла равняться нулю, когда приложение GPU-Z работало вместе с 3D-приложением;
• Тост-сообщения для некоторых функций, таких как Instant Replay, Instant GIF и Radeon Replay, отображались неправильно, когда функция Record Desktop выключена;
• Radeon Software Install теперь выдает сообщение об ошибке, когда пользователь пытается установить неподдерживаемое оборудование;
• Некоторые мобильные процессоры AMD Ryzen ™ 3 2200U с конфигурациями графической системы Radeon ™ Vega 3 могли испытывать зависание системы или длительное время загрузки при обновлении с предыдущих релизов Radeon Software Adrenalin Edition;
• В DOOM Eternal ™ могли возникать периодические повреждения на графических продуктах серии Radeon RX 5600;
• DOOM Eternal ™ могла испытывать зависание системы, когда включены HDR и Radeon Overlay;
• Некоторое аппаратное ускорение контента Chrome ™, использующее воспроизведение VP9, могло быть повреждено на подключенных дисплеях по DisplayPort™;
• Повреждение травы или воды могло быть видно в Final Fantasy ™ XV после продолжительных периодов игры;
• Radeon Software могло не создать профиль для League of Legends ™ в игровой вкладке;
• Внутриигровой оверлей Radeon Software мог не отображаться или мог обрезаться при вызове на дисплее 4K, когда разрешение рабочего стола установлено на 4K, а игра запущена с разрешением 1080p;
• После использования медиафильтров DirectML в Radeon Software графическая память могла больше не показывать точный отчет в разделе производительности Radeon Software или могла сообщать о том, что она все еще используется;
• Включение Radeon Image Sharpening могло привести к тому, что цвета казались размытыми при включенном HDR;

Известные проблемы

• Профили настройки производительности, сохраненные в предыдущих релизах Radeon Software, больше не будут совместимы с Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 и более поздними версиями;
• Запуск приложений VR с использованием гарнитуры Oculus Rift ™ может привести к повреждению или зависанию системы на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• При включенном HDR рабочий стол Windows® может мерцать, а переключение задач во время игры может привести к размытию или перенасыщению цветов;
• Воспроизведение на YouTube может фризить с помощью плеера Microsoft® Edge и Chrome™ при воспроизведении на расширенном дисплее в некоторых конфигурациях системны с AMD Ryzen™ 7 3000 серии и APU AMD Ryzen™ 4000 серии;
• Баннеры в Radeon Software иногда могут не отображаться, а кнопки навигации для этих баннеров могут не работать;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Предварительные просмотры видеоконтента на Netflix® с помощью браузера Microsoft® Edge могут не загружаться или отображаться черным цветом;
• AMD исследует отдельные сообщения о периодических зависаниях системы при выходе из спящего режима на некоторых мобильных процессорах AMD Ryzen ™ 3000 серии с Radeon™ Graphics;
• AMD будет продолжать отслеживать и исследовать любые новые сообщения о проблемах с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. Пользователям рекомендуется использовать новый инструмент отчетов об ошибках для любых проблем, с которыми они могут столкнуться;

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Илья Источник:
amd.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.11.2

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.11.2

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 18.12.3

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 18.12.3

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenaline Edition 18.8.2

AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenaline Edition 18.8.2




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 2
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
Toukachik walker772
+4  
Новостей: 12082
+0  
Комментариев: 39437
+3  
Пользователей: 10024