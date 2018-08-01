AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 19:38
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1.
Список исправлений
• Некоторые названия игр могли испытывать затруднения или заикание при включенной функции Instant Replay в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000;
• Графические продукты серии Radeon RX Vega и Radeon VII могли столкнуться с падением производительности, если в процессе игры открыт оверлей метрик производительности;
• Иногда вместо предварительного просмотра потока могло отображаться сообщение об ошибке при переключении между вкладками в Radeon Software во время потоковой передачи;
• Кастомные настройки вентилятора и частот могли иногда сбрасываться на значения по умолчанию, когда изменения применяются на вкладке Radeon Performance Tuning;
• Кастомные профили настройки могли не загружаться или применяться неправильно после некоторых загрузок системы;
• Разрешение экрана могло не растянуться до полной панели, если включена функция масштабирования дисплея для Counter-Strike™: Global Offensive;
• На вкладке совместимости игр в Radeon Software иногда могла отображаться неверная информация о графическом процессоре для заполненных игр;
• При нажатии на вкладку совместимости игры иногда могло появляться сообщение об ошибке «К сожалению, что-то пошло не так»;
• Valorant™ могла быть обнаружена или неправильно указана как League of Legends™ на игровой вкладке в Radeon Software;
• Microsoft Teams ™ могло испытывать периодический TDR при выполнении совместного использования экрана в некоторых конфигурациях системы с APU.
• Saints Row™: The Third Remastered могла испытывать сбой системы или зависание при изменении режима отображения;
• DOTA2™ могла испытывать падение кадров, когда функция Radeon Chill включена, и система остается бездействующей в течение короткого периода времени;
• Вызов Radeon Overlay мог вызвать заикание в воспроизводимом контенте при использовании приложения Netflix ™ Windows® Store;
• Deus Ex: Mankind Divided™ могла получить сбой приложения или зависание при загрузке на некоторых железнодорожных станциях;
• Скорость вращения вентилятора могла равняться нулю, когда приложение GPU-Z работало вместе с 3D-приложением;
• Тост-сообщения для некоторых функций, таких как Instant Replay, Instant GIF и Radeon Replay, отображались неправильно, когда функция Record Desktop выключена;
• Radeon Software Install теперь выдает сообщение об ошибке, когда пользователь пытается установить неподдерживаемое оборудование;
• Некоторые мобильные процессоры AMD Ryzen ™ 3 2200U с конфигурациями графической системы Radeon ™ Vega 3 могли испытывать зависание системы или длительное время загрузки при обновлении с предыдущих релизов Radeon Software Adrenalin Edition;
• В DOOM Eternal ™ могли возникать периодические повреждения на графических продуктах серии Radeon RX 5600;
• DOOM Eternal ™ могла испытывать зависание системы, когда включены HDR и Radeon Overlay;
• Некоторое аппаратное ускорение контента Chrome ™, использующее воспроизведение VP9, могло быть повреждено на подключенных дисплеях по DisplayPort™;
• Повреждение травы или воды могло быть видно в Final Fantasy ™ XV после продолжительных периодов игры;
• Radeon Software могло не создать профиль для League of Legends ™ в игровой вкладке;
• Внутриигровой оверлей Radeon Software мог не отображаться или мог обрезаться при вызове на дисплее 4K, когда разрешение рабочего стола установлено на 4K, а игра запущена с разрешением 1080p;
• После использования медиафильтров DirectML в Radeon Software графическая память могла больше не показывать точный отчет в разделе производительности Radeon Software или могла сообщать о том, что она все еще используется;
• Включение Radeon Image Sharpening могло привести к тому, что цвета казались размытыми при включенном HDR;
Известные проблемы
• Профили настройки производительности, сохраненные в предыдущих релизах Radeon Software, больше не будут совместимы с Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 и более поздними версиями;
• Запуск приложений VR с использованием гарнитуры Oculus Rift ™ может привести к повреждению или зависанию системы на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• При включенном HDR рабочий стол Windows® может мерцать, а переключение задач во время игры может привести к размытию или перенасыщению цветов;
• Воспроизведение на YouTube может фризить с помощью плеера Microsoft® Edge и Chrome™ при воспроизведении на расширенном дисплее в некоторых конфигурациях системны с AMD Ryzen™ 7 3000 серии и APU AMD Ryzen™ 4000 серии;
• Баннеры в Radeon Software иногда могут не отображаться, а кнопки навигации для этих баннеров могут не работать;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Предварительные просмотры видеоконтента на Netflix® с помощью браузера Microsoft® Edge могут не загружаться или отображаться черным цветом;
• AMD исследует отдельные сообщения о периодических зависаниях системы при выходе из спящего режима на некоторых мобильных процессорах AMD Ryzen ™ 3000 серии с Radeon™ Graphics;
• AMD будет продолжать отслеживать и исследовать любые новые сообщения о проблемах с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. Пользователям рекомендуется использовать новый инструмент отчетов об ошибках для любых проблем, с которыми они могут столкнуться;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.7.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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