AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 16:23
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1.
Список исправлений
• При включенной функции Radeon FreeSync переключение задач на другой дисплей или приложение могло периодически приводить к тому, что частота обновления рабочего стола была заблокирована на произвольном интервале, вызывая заикание;
• Функции потоковой передачи и записи не работали или не включались для графических продуктов серии Radeon RX 5000 в конфигурациях системы Windows® 7;
• Radeon Software могло столкнуться со сбоем или зависанием приложения при выходе из спящего режима после присоединения к программе AMD User Experience;
• DOOM™ Eternal могла испытывать очень темный или тусклый экран при изменении настроек V-Sync в игре с включенным HDR;
• Горячее подключение выключенного дисплея HDMI, а затем включение питания дисплея могло периодически вызывать сбой системы или зависание;
• Включение Instant Replay редко могло привести к зависанию системы или TDR на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Советник по совместимости мог отображать сообщение об ошибке «Не удается получить требования» при открытии;
Известные проблемы
• При включенной функции Radeon FreeSync в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000 переключение задач на другой дисплей или приложение может вызвать мерцание дисплея на некоторое время;
• Мерцание яркости может наблюдаться при воспроизведении некоторого видеоконтента VP9 через приложения или веб-браузеры на конфигурациях системы графических продуктов серии Radeon RX 5000;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• При включенном HDR рабочий стол Windows® может мерцать, а переключение задач во время игры может привести к размытию или перенасыщению цветов;
• Звук может нестабильно работать при подключении через аудио-видео ресивер через HDMI® на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Воспроизведение на YouTube может фризить с помощью плеера Microsoft® Edge и Chrome™ при воспроизведении на расширенном дисплее в некоторых конфигурациях системны с AMD Ryzen™ 7 3000 серии и APU AMD Ryzen™ 4000 серии;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• AMD исследует отдельные сообщения о периодических зависаниях системы при выходе из спящего режима на некоторых мобильных процессорах AMD Ryzen ™ 3000 серии с Radeon™ Graphics;
• Некоторые игры могут периодически заикаться во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• AMD будет продолжать отслеживать и исследовать любые новые сообщения о проблемах с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. Пользователям рекомендуется использовать новый инструмент отчетов об ошибках для любых проблем, с которыми они могут столкнуться;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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