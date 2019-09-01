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AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Вчера, 18:47
  • Просмотров: 117
AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2

Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2.

Список исправлений

• Отчеты о периодических зависаниях системы при выходе из спящего режима на некоторых мобильных процессорах AMD Ryzen ™ серии 3000 с графикой Radeon ™;
• Нажатие клавиши при открытом Radeon Overlay или выход из Radeon Overlay во время игры в Hyper Scape ™ мог привести к фризу действий игроков или невозможности распознать ввод от пользователя;
• Советник по обновлению мог отображать сообщение об ошибке «Не удается получить требования» при открытии в конфигурациях системы Windows® 7;

Известные проблемы

• При включенной функции Radeon FreeSync в конфигурациях системы серии Radeon RX 5000 переключение задач на другой дисплей или приложение может вызвать мерцание дисплея на некоторое время;
• Мерцание яркости может наблюдаться при воспроизведении некоторого видеоконтента VP9 через приложения или веб-браузеры на конфигурациях системы графических продуктов серии Radeon RX 5000;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• При включенном HDR рабочий стол Windows® может мерцать, а переключение задач во время игры может привести к размытию или перенасыщению цветов;
• Звук может нестабильно работать при подключении через аудио-видео ресивер через HDMI® на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Воспроизведение на YouTube может фризить с помощью плеера Microsoft® Edge и Chrome™ при воспроизведении на расширенном дисплее в некоторых конфигурациях системны с AMD Ryzen™ 7 3000 серии и APU AMD Ryzen™ 4000 серии;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Некоторые игры могут периодически заикаться во время игры на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• AMD будет продолжать отслеживать и исследовать любые новые сообщения о проблемах с черным экраном или зависанием системы в течение длительных периодов игрового процесса. Пользователям рекомендуется использовать новый инструмент отчетов об ошибках для любых проблем, с которыми они могут столкнуться;

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Илья Источник:
amd.com
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