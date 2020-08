Intel выпустила драйвер 27.20.100.8587

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8587.• Периодический сбой или зависание можно было увидеть в Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), Horizon Zero Dawn * (DX12), Cities Skylines, F1 2020 * (DX12), FIFA20 * (при переключении между оконным и полноэкранным режимами) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;• Периодический сбой или зависание можно было увидеть в Rocket League при переключении дисплея из дублированного в расширенный режим и наоборот на процессорах Intel Core 10-го поколения;• Незначительные графические аномалии могли наблюдаться в Tom Clancy’s The Division 2 * (DX12), Rise of the Tomb Raider * (DX12);• В Microsoft Word / Excel наблюдалось повреждение при изменении размера и переключении между оконным и полноэкранным режимами на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;• Прерывистый сбой или зависание можно увидеть в Call of Duty: Modern Warfare* (DX12), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint* (DX11) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Battlefield V * (DX12), Rage 2 * (Vulkan), Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Control * (DX12);Узнать другие подробности можно здесь