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Intel выпустила драйвер 27.20.100.8587

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Сегодня, 17:38
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Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8587.

Список исправлений:

• Периодический сбой или зависание можно было увидеть в Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), Horizon Zero Dawn * (DX12), Cities Skylines, F1 2020 * (DX12), FIFA20 * (при переключении между оконным и полноэкранным режимами) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;
• Периодический сбой или зависание можно было увидеть в Rocket League при переключении дисплея из дублированного в расширенный режим и наоборот на процессорах Intel Core 10-го поколения;
• Незначительные графические аномалии могли наблюдаться в Tom Clancy’s The Division 2 * (DX12), Rise of the Tomb Raider * (DX12);
• В Microsoft Word / Excel наблюдалось повреждение при изменении размера и переключении между оконным и полноэкранным режимами на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;

Список известных проблем:

• Прерывистый сбой или зависание можно увидеть в Call of Duty: Modern Warfare* (DX12), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint* (DX11) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;
• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Battlefield V * (DX12), Rage 2 * (Vulkan), Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Control * (DX12);

Узнать другие подробности можно здесь.
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Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
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