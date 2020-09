Intel выпустила драйвер 27.20.100.8681

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8681.• Незначительные графические аномалии наблюдались в Total War Three Kingdoms* (DX11) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;• Периодический сбой или зависание может наблюдаться в Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), Call of Duty: Modern Warfare * (DX12), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint * (DX11), Horizon Zero Dawn * (DX12) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в PGA Tour 2K21 *, Battlefield V * (DX12), Rage 2 * (Vulkan), Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Control * (DX12);Узнать другие подробности можно здесь