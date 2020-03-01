Intel выпустила драйвер 27.20.100.8681
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 23:24
- Просмотров: 40
Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8681.
Список исправлений:
• Незначительные графические аномалии наблюдались в Total War Three Kingdoms* (DX11) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;
Список известных проблем:
• Периодический сбой или зависание может наблюдаться в Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), Call of Duty: Modern Warfare * (DX12), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint * (DX11), Horizon Zero Dawn * (DX12) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;
• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в PGA Tour 2K21 *, Battlefield V * (DX12), Rage 2 * (Vulkan), Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Control * (DX12);
Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:
Windows 10
Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
downloadcenter.intel.com
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