Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8681

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Вчера, 23:24
  • Просмотров: 40

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8681.

Список исправлений:

• Незначительные графические аномалии наблюдались в Total War Three Kingdoms* (DX11) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;

Список известных проблем:

• Периодический сбой или зависание может наблюдаться в Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), Call of Duty: Modern Warfare * (DX12), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint * (DX11), Horizon Zero Dawn * (DX12) на процессорах Intel Core 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;
• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в PGA Tour 2K21 *, Battlefield V * (DX12), Rage 2 * (Vulkan), Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Control * (DX12);

Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:

Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Intel выпустила драйвер 27.20.100.8587

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8587

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8476

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8476

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8336

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8336

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8280

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8280

Intel выпустила драйвер 26.20.100.7985

Intel выпустила драйвер 26.20.100.7985




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Yandex Google
+9  
Новостей: 12408
+0  
Комментариев: 39446
+0  
Пользователей: 10036