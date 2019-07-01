AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 23:33
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2.
Список исправлений
• Некоторые игры могли периодически демонстрировать заикание во время игрового процесса на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Radeon FreeSync могла не включиться после обновления Radeon Software без перезагрузки системы;
• Мерцание экрана могло наблюдаться во время работы или включения MSI Afterburner™ в системе;
• В X-Plane 11 ™ могло происходить зависание приложения или сбой при использовании API Vulkan®;
• В DOOM ™ VFR могли возникать искажения или артефакты в игре на конфигурациях системы Radeon RX 5000;
• Наложение показателей производительности могло не открываться или появляться после выхода системы из спящего режима;
• Call of Duty®: WWII могла иметь черные текстуры на земле или стенах в режиме игры с зомби;
• Блочное повреждение могло наблюдаться в Detroit: Become Human ™ на некоторых графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Использование приложения «Кино и ТВ» для редактирования видеоклипов может привести к повреждению клипов зеленым цветом;
• Показатели производительности могли сообщать о неверных значениях текущего использования видеопамяти после продолжительного периода игры;
• При включенном HDR рабочий стол Windows® мог мерцать, а переключение задач во время игры могло привести к размытию или перенасыщению цветов;
• В World of Warcraft ™ могли возникать проблемы с повреждением при включенном сглаживании в API DirectX®12;
• Запуск Radeon Software после обновления драйвера мог привести к появлению диалогового окна Auto OC со значением «0 Mhz», если функция Auto OC была ранее включена на графических продуктах серии Radeon RX Vega;
Известные проблемы
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Звук может нестабильно работать при подключении через аудио-видео ресивер через HDMI® на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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