Intel выпустила драйвер 27.20.100.8853

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8853.• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Shadow of the Tomb Raider * (DX12) и Modern Combat 5 * (во время загрузки) (Iris Xe Graphics);• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Red Dead Redemption 2*(Vulkan);• Незначительные графические аномалии наблюдались во время игры в Assassin's Creed Odyssey;• Система не могла выводить разрешение 8K с док-станциями MTC/DSC, такими как док-станция Dell Thunderbolt (Iris Xe Graphics);• Система зависала при подключении/отключении монитора от MST hub (Iris Xe Graphics);• Монитор LG27UK850 показывал кратковременный черный экран на втором экране только в режиме Type-Cto DP (Iris Xe Graphics);• Возможная проблема с отображением мусора была видна на внешнем мониторе, когда три монитора подключены к Adicora-Adock и один из мониторов отключен (Iris Xe Graphics);• Отображение на внешнем мониторе на мгновение отключалось при воспроизведении видео в приложении «Кино и ТВ» в полноэкранном режиме (Iris Xe Graphics);• Возможная проблема с отображением мусора была видна при переводе игры Overwatch в оконный режим (Iris Xe Graphics);• Графические глюки наблюдались при прокрутке вниз в браузере Edge (Chromium) (Iris Xe Graphics);• Перед экраном входа в систему при запуске наблюдалось кратковременное повреждение некоторых настроек режима адаптера дисплея (Iris Xe Graphics);• Исправления стабильности при подключении к док-станции USB-C (Iris Xe Graphics);• Небольшое повреждение черного квадрата наблюдалось при перемещении курсора под различными параметрами в Sekiro: Shadows Die Twice на графике Iris Plus;• Установка драйвера через igxpin удаляла запись OpenCL из реестра;• Может наблюдаться периодический сбои или зависание в Hunt: Showdown, Avengers * (DX12), Tom Clancy’s Rainbow Six Siege * (DX11), Dark Souls III, Baldur’s Gate 3 (Vulkan) (Iris Xe Graphics);• Может наблюдаться периодический сбои или зависание в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint* (DX11), Horizon Zero Dawn* (DX12), Call of Duty: Modern Warfare* (DX12), Death Stranding* (DX12), SeriousSam 4: Planet Badass* (DX12);• Может происходить сбой Crysis Remastered на рабочий стол при загрузке игрового процесса (Iris Xe Graphics);• Незначительные графические аномалии можно увидеть в Shadow of the Tomb Raider * (DX12) (когда тесселяция включена), Hitman 2 * (DX12), Battlefield V * (DX12), Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), World of Warcraft * (DX12), Microsoft Flight Simulator * (Iris Xe Graphics);• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в PGA Tour 2K21 *, Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Mount & Blade II: Bannerlord * (DX11), Baldur’s Gate 3 (Vulkan);• Во время выключения системы на внешнем мониторе с включенным HDR может наблюдаться мерцание (Iris Xe Graphics);• Самообновление панели может быть отключено при отключении или подключении питания переменного тока во время воспроизведения видео (Iris Xe Graphics);• Проблемы с воспроизведением видео Amazon/Netflix, такие как фриз, пустой экран и т. д., могут наблюдаться с браузером Edge на Chromium;Узнать другие подробности можно здесь