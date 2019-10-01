Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8853

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Сегодня, 17:00
  • Просмотров: 0

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8853.

Список исправлений:

• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Shadow of the Tomb Raider * (DX12) и Modern Combat 5 * (во время загрузки) (Iris Xe Graphics);
• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Red Dead Redemption 2*(Vulkan);
• Незначительные графические аномалии наблюдались во время игры в Assassin's Creed Odyssey;
• Система не могла выводить разрешение 8K с док-станциями MTC/DSC, такими как док-станция Dell Thunderbolt (Iris Xe Graphics);
• Система зависала при подключении/отключении монитора от MST hub (Iris Xe Graphics);
• Монитор LG27UK850 показывал кратковременный черный экран на втором экране только в режиме Type-Cto DP (Iris Xe Graphics);
• Возможная проблема с отображением мусора была видна на внешнем мониторе, когда три монитора подключены к Adicora-Adock и один из мониторов отключен (Iris Xe Graphics);
• Отображение на внешнем мониторе на мгновение отключалось при воспроизведении видео в приложении «Кино и ТВ» в полноэкранном режиме (Iris Xe Graphics);
• Возможная проблема с отображением мусора была видна при переводе игры Overwatch в оконный режим (Iris Xe Graphics);
• Графические глюки наблюдались при прокрутке вниз в браузере Edge (Chromium) (Iris Xe Graphics);
• Перед экраном входа в систему при запуске наблюдалось кратковременное повреждение некоторых настроек режима адаптера дисплея (Iris Xe Graphics);
• Исправления стабильности при подключении к док-станции USB-C (Iris Xe Graphics);
• Небольшое повреждение черного квадрата наблюдалось при перемещении курсора под различными параметрами в Sekiro: Shadows Die Twice на графике Iris Plus;
• Установка драйвера через igxpin удаляла запись OpenCL из реестра;

Список известных проблем:

• Может наблюдаться периодический сбои или зависание в Hunt: Showdown, Avengers * (DX12), Tom Clancy’s Rainbow Six Siege * (DX11), Dark Souls III, Baldur’s Gate 3 (Vulkan) (Iris Xe Graphics);
• Может наблюдаться периодический сбои или зависание в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint* (DX11), Horizon Zero Dawn* (DX12), Call of Duty: Modern Warfare* (DX12), Death Stranding* (DX12), SeriousSam 4: Planet Badass* (DX12);
• Может происходить сбой Crysis Remastered на рабочий стол при загрузке игрового процесса (Iris Xe Graphics);
• Незначительные графические аномалии можно увидеть в Shadow of the Tomb Raider * (DX12) (когда тесселяция включена), Hitman 2 * (DX12), Battlefield V * (DX12), Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), World of Warcraft * (DX12), Microsoft Flight Simulator * (Iris Xe Graphics);
• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в PGA Tour 2K21 *, Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Mount & Blade II: Bannerlord * (DX11), Baldur’s Gate 3 (Vulkan);
• Во время выключения системы на внешнем мониторе с включенным HDR может наблюдаться мерцание (Iris Xe Graphics);
• Самообновление панели может быть отключено при отключении или подключении питания переменного тока во время воспроизведения видео (Iris Xe Graphics);
• Проблемы с воспроизведением видео Amazon/Netflix, такие как фриз, пустой экран и т. д., могут наблюдаться с браузером Edge на Chromium;

Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:

Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Intel выпустила драйвер 27.20.100.8587

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8587

Intel выпустила драйвер 26.20.100.7323

Intel выпустила драйвер 26.20.100.7323

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8681

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8681

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8476

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8476

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8280

Intel выпустила драйвер 27.20.100.8280




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 66
Пользователей: 0
Гостей: 66
Роботы: Google Yandex
+13  
Новостей: 12551
+0  
Комментариев: 39448
+0  
Пользователей: 10041