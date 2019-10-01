Intel выпустила драйвер 27.20.100.8853
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- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 17:00
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Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8853.
Список исправлений:
• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Shadow of the Tomb Raider * (DX12) и Modern Combat 5 * (во время загрузки) (Iris Xe Graphics);
• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Red Dead Redemption 2*(Vulkan);
• Незначительные графические аномалии наблюдались во время игры в Assassin's Creed Odyssey;
• Система не могла выводить разрешение 8K с док-станциями MTC/DSC, такими как док-станция Dell Thunderbolt (Iris Xe Graphics);
• Система зависала при подключении/отключении монитора от MST hub (Iris Xe Graphics);
• Монитор LG27UK850 показывал кратковременный черный экран на втором экране только в режиме Type-Cto DP (Iris Xe Graphics);
• Возможная проблема с отображением мусора была видна на внешнем мониторе, когда три монитора подключены к Adicora-Adock и один из мониторов отключен (Iris Xe Graphics);
• Отображение на внешнем мониторе на мгновение отключалось при воспроизведении видео в приложении «Кино и ТВ» в полноэкранном режиме (Iris Xe Graphics);
• Возможная проблема с отображением мусора была видна при переводе игры Overwatch в оконный режим (Iris Xe Graphics);
• Графические глюки наблюдались при прокрутке вниз в браузере Edge (Chromium) (Iris Xe Graphics);
• Перед экраном входа в систему при запуске наблюдалось кратковременное повреждение некоторых настроек режима адаптера дисплея (Iris Xe Graphics);
• Исправления стабильности при подключении к док-станции USB-C (Iris Xe Graphics);
• Небольшое повреждение черного квадрата наблюдалось при перемещении курсора под различными параметрами в Sekiro: Shadows Die Twice на графике Iris Plus;
• Установка драйвера через igxpin удаляла запись OpenCL из реестра;
Список известных проблем:
• Может наблюдаться периодический сбои или зависание в Hunt: Showdown, Avengers * (DX12), Tom Clancy’s Rainbow Six Siege * (DX11), Dark Souls III, Baldur’s Gate 3 (Vulkan) (Iris Xe Graphics);
• Может наблюдаться периодический сбои или зависание в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint* (DX11), Horizon Zero Dawn* (DX12), Call of Duty: Modern Warfare* (DX12), Death Stranding* (DX12), SeriousSam 4: Planet Badass* (DX12);
• Может происходить сбой Crysis Remastered на рабочий стол при загрузке игрового процесса (Iris Xe Graphics);
• Незначительные графические аномалии можно увидеть в Shadow of the Tomb Raider * (DX12) (когда тесселяция включена), Hitman 2 * (DX12), Battlefield V * (DX12), Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), World of Warcraft * (DX12), Microsoft Flight Simulator * (Iris Xe Graphics);
• Незначительные графические аномалии могут наблюдаться в PGA Tour 2K21 *, Star Wars Battlefront 2 * (DX12), Mount & Blade II: Bannerlord * (DX11), Baldur’s Gate 3 (Vulkan);
• Во время выключения системы на внешнем мониторе с включенным HDR может наблюдаться мерцание (Iris Xe Graphics);
• Самообновление панели может быть отключено при отключении или подключении питания переменного тока во время воспроизведения видео (Iris Xe Graphics);
• Проблемы с воспроизведением видео Amazon/Netflix, такие как фриз, пустой экран и т. д., могут наблюдаться с браузером Edge на Chromium;
Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:
Windows 10
Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
downloadcenter.intel.com
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