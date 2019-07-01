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AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Сегодня, 17:21
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1.

Список исправлений

• Звук мог нестабильно подключаться через аудио-видеоресивер через HDMI® на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Рабочий стол мог испытывать колебания частоты кадров при выходе из игры Vulkan® API с включенной Radeon FreeSync на двух или более конфигурациях системы отображения;
• Загрузка или потоковая передача контента на YouTube ™ могла быть недоступна или работать неправильно;
• Genshin Impact ™ не обнаруживалась и не отображалась на вкладке игр Radeon Software;
• Некоторые специальные заставки Windows®, такие как «Пузырьки», могут вызывать сбой приложения при применении на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Графическое повреждение могло возникать на рабочем столе или в режиме ожидания, когда два или более подключенных дисплея с высокой частотой обновления имели включенную функцию Radeon FreeSync на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
• Обновление до выпусков Radeon Software Adrenalin 2020 Edition с выпусков Radeon Software 2019 Edition через Radeon Settings могло иногда завершаться сбоем с сообщением об ошибке;

Известные проблемы

• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Илья Источник:
amd.com
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