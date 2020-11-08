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Intel выпустила драйвер 27.20.100.8935

  • Категория: Драйвера
  • Дата: 8-11-2020, 22:32
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Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8935.

Список исправлений:

• Мог произойти сбой Crysis Remastered на рабочий стол при загрузке в игровой процесс;
• Незначительные графические аномалии наблюдались в PGA tour 2K21 *, Doom Eternal * (Vulkan), World of Warcraft: Shadowlands * (DX12);
• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Red Dead Redemption 2*(Vulkan), Civilization6: Gathering Storm*(DX12) benchmark, Serious Sam 4: Planet Badass*(DX12), Forza Horizon 4*на Iris Xe Graphics;

Список известных проблем:

• Iris Xe Graphics: может наблюдаться периодический сбои или зависание в Hunt: Showdown, Tom Clancy's Rainbow Six Siege * (DX11), Dark Souls III, Tom Clancy's The Division 2 * (DX12), Horizon Zero Dawn * (DX12), Baldur's Gate 3 (Vulkan), Assassin's Creed Valhalla * (DX12), Dirt 5 * (DX12), Watch Dogs: (Legion), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint * (DX11), Call of Duty: Modern Warfare * (DX12), Call of Duty : Black Ops Cold War * (DX12);
• Iris Xe Graphics: незначительные графические аномалии можно увидеть в Shadow of the Tomb Raider * (DX12) (когда тесселяция включена), Hitman 2 * (DX12), Battlefield V * (DX12), Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), World of Warcraft * (DX12), Star Wars Battlefront 2 * (DX12);
• Iris Plus Graphics и выше: незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Mount & Blade II: Bannerlord * (DX11), Baldur’s Gate 3 (Vulkan), Yakuza Like a Dragon, Microsoft Flight Simulator *;
• Во время выключения системы на внешнем мониторе с включенным HDR может наблюдаться мерцание (Iris Xe Graphics);
• Самообновление панели может быть отключено при отключении или включении питания переменного тока во время воспроизведения видео (Iris Xe Graphics);
• Незначительные графические аномалии могут быть замечены в ARK: Survival Evolved * (DX11) и Call of Duty: Modern Warfare * (DX12) при включении Image Sharpening в Intel Graphics Command Center на графике Iris Xe;

Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:

Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
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