Intel выпустила драйвер 27.20.100.8935

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.8935.• Мог произойти сбой Crysis Remastered на рабочий стол при загрузке в игровой процесс;• Незначительные графические аномалии наблюдались в PGA tour 2K21 *, Doom Eternal * (Vulkan), World of Warcraft: Shadowlands * (DX12);• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Red Dead Redemption 2*(Vulkan), Civilization6: Gathering Storm*(DX12) benchmark, Serious Sam 4: Planet Badass*(DX12), Forza Horizon 4*на Iris Xe Graphics;• Iris Xe Graphics: может наблюдаться периодический сбои или зависание в Hunt: Showdown, Tom Clancy's Rainbow Six Siege * (DX11), Dark Souls III, Tom Clancy's The Division 2 * (DX12), Horizon Zero Dawn * (DX12), Baldur's Gate 3 (Vulkan), Assassin's Creed Valhalla * (DX12), Dirt 5 * (DX12), Watch Dogs: (Legion), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint * (DX11), Call of Duty: Modern Warfare * (DX12), Call of Duty : Black Ops Cold War * (DX12);• Iris Xe Graphics: незначительные графические аномалии можно увидеть в Shadow of the Tomb Raider * (DX12) (когда тесселяция включена), Hitman 2 * (DX12), Battlefield V * (DX12), Red Dead Redemption 2 * (Vulkan), World of Warcraft * (DX12), Star Wars Battlefront 2 * (DX12);• Iris Plus Graphics и выше: незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Mount & Blade II: Bannerlord * (DX11), Baldur’s Gate 3 (Vulkan), Yakuza Like a Dragon, Microsoft Flight Simulator *;• Во время выключения системы на внешнем мониторе с включенным HDR может наблюдаться мерцание (Iris Xe Graphics);• Самообновление панели может быть отключено при отключении или включении питания переменного тока во время воспроизведения видео (Iris Xe Graphics);• Незначительные графические аномалии могут быть замечены в ARK: Survival Evolved * (DX11) и Call of Duty: Modern Warfare * (DX12) при включении Image Sharpening в Intel Graphics Command Center на графике Iris Xe;Узнать другие подробности можно здесь