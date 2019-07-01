AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.2
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- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 14:56
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.2.
Список исправлений
• Включение записи рабочего стола и мгновенного воспроизведения могло вызвать сбои или заикания во время полноэкранного воспроизведения видео в некоторых конфигурациях системы;
• Кастомные настройки вентилятора могли не сохраняться после выхода из спящего режима на графических продуктах серии Radeon RX 500;
• Графические глюки могли возникать на графических продуктах серии Radeon RX 500 в режиме ожидания или на рабочем столе с несколькими подключенными дисплеями Radeon FreeSync с высокой частотой обновления;
• Отключение оверлея показателей производительности во время игры могло иногда вызывать фриз кадров или заикание;
• Производительность графических продуктов серии Radeon RX 5700 в Xuan-Yuan Sword VII ™ могла быть ниже ожидаемой;
• Повреждение мыши могло возникнуть при изменении параметров графики на Vulkan® API в Serious Sam 4 ™;
• Повреждение могло быть видно на некоторых поверхностях в Far Cry™ Primal на графических продуктах серии Radeon RX 5000;
Известные проблемы
• Мерцание яркости может периодически возникать в некоторых играх, когда включена Radeon FreeSync, а игра настроена на использование полноэкранного режима без границ;
• В Metro Exodus ™, Shadow of the Tomb Raider ™, Battlefield ™ V, Call of Duty®: Modern Warfare и Call of Duty®: Black Ops Cold War могут возникать периодические сбои приложений при включенной трассировке лучей DirectX®;
• Анизотропная фильтрация в настройках графики Radeon Software не действует в приложениях DirexctX®9 на графических продуктах RDNA;
• Crysis™ Remastered может столкнуться с повреждением моделей персонажей на графических продуктах серии Radeon RX 6800;
• World of Warcraft: Shadowlands может не запуститься, если в системных конфигурациях Windows®7 выбран API DirectX®12;
• В некоторых играх может наблюдаться заикание при установке безграничного полноэкранного режима и при подключении расширенного дисплея под управлением приложения Netflix™ windows store на графических продуктах RDNA;
• Функции записи и потоковой передачи Radeon могут не работать на графических продуктах серии AMD Radeon HD 7800;
• Отражения экранного пространства могут появляться с мерцающем повреждением в Battlefield™ V на графических продуктах RDNA;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.2 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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