Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.3.• Производительность графических продуктов серии Radeon ™ RX 6000 в Watchdogs: ® Legion и Dirt ™ 5 могла быть ниже ожидаемой;• Графические продукты серии Radeon ™ RX 5000/500/400 в Godfall ™ могли иметь более низкую, чем ожидалось, производительность;• Godfall ™ не обнаруживалась или не отображалась на вкладке игр Radeon Software;• В Crysis ™ Remastered могло наблюдаться повреждение моделей персонажей на графических продуктах серии Radeon ™ RX 6800;• Исправлены некоторые периодические сбои в Total War ™ Saga: Troy и World of Warcraft®: Shadowlands;• World of Warcraft®: Shadowlands могла не запуститься, если в конфигурациях системы Windows®7 выбран API DirectX®12;• Исправлены некоторые периодические сбои, обнаруженные в Call of Duty®: Black Ops Cold War при включенной трассировке лучей DirectX®;• HDR на поддерживаемых настольных компьютерах с Windows 10 мог отключиться, когда DOOM® Eternal ™ начинала рендеринг в режиме HDR;• Исправлены проблемы, обнаруженные в Adobe ™ Illustrator, Adobe ™ Premiere и FinalWire AIDA64;• Исправлены проблемы с повреждением в Red Dead Redemption 2 в разрешении 1080p на графических продуктах серии Radeon ™ RX 6800;• Мерцание яркости может периодически возникать в некоторых играх, когда включена Radeon FreeSync, а игра настроена на использование полноэкранного режима без границ;• В Metro Exodus ™, Shadow of the Tomb Raider ™, Battlefield ™ V, Call of Duty®: Modern Warfare и Call of Duty®: Black Ops Cold War могут возникать периодические сбои приложений при включенной трассировке лучей DirectX®;• Анизотропная фильтрация в настройках графики Radeon Software не действует в приложениях DirexctX®9 на графических продуктах RDNA;• В некоторых играх может наблюдаться заикание при установке безграничного полноэкранного режима и при подключении расширенного дисплея под управлением приложения Netflix™ windows store на графических продуктах RDNA;• Функции записи и потоковой передачи Radeon могут не работать на графических продуктах серии AMD Radeon HD 7800;• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;• У пользователей Oculus Link могут возникать сбои в графических продуктах серий Polaris и Vega;• Мерцание может наблюдаться при вызове Radeon Software Overlay во время работы Immortals: Fenyx Rising ™ на расширенном дисплее;• Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege может повреждаться в сценариях гибридной графики при использовании API Vulkan на расширенном дисплее;• Мерцание экрана может наблюдаться при использовании MSI Afterburner;Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.3 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску