AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.3
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- Категория: Драйвера
- Дата: Вчера, 18:01
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.3.
Список исправлений
• Производительность графических продуктов серии Radeon ™ RX 6000 в Watchdogs: ® Legion и Dirt ™ 5 могла быть ниже ожидаемой;
• Графические продукты серии Radeon ™ RX 5000/500/400 в Godfall ™ могли иметь более низкую, чем ожидалось, производительность;
• Godfall ™ не обнаруживалась или не отображалась на вкладке игр Radeon Software;
• В Crysis ™ Remastered могло наблюдаться повреждение моделей персонажей на графических продуктах серии Radeon ™ RX 6800;
• Исправлены некоторые периодические сбои в Total War ™ Saga: Troy и World of Warcraft®: Shadowlands;
• World of Warcraft®: Shadowlands могла не запуститься, если в конфигурациях системы Windows®7 выбран API DirectX®12;
• Исправлены некоторые периодические сбои, обнаруженные в Call of Duty®: Black Ops Cold War при включенной трассировке лучей DirectX®;
• HDR на поддерживаемых настольных компьютерах с Windows 10 мог отключиться, когда DOOM® Eternal ™ начинала рендеринг в режиме HDR;
• Исправлены проблемы, обнаруженные в Adobe ™ Illustrator, Adobe ™ Premiere и FinalWire AIDA64;
• Исправлены проблемы с повреждением в Red Dead Redemption 2 в разрешении 1080p на графических продуктах серии Radeon ™ RX 6800;
Известные проблемы
• Мерцание яркости может периодически возникать в некоторых играх, когда включена Radeon FreeSync, а игра настроена на использование полноэкранного режима без границ;
• В Metro Exodus ™, Shadow of the Tomb Raider ™, Battlefield ™ V, Call of Duty®: Modern Warfare и Call of Duty®: Black Ops Cold War могут возникать периодические сбои приложений при включенной трассировке лучей DirectX®;
• Анизотропная фильтрация в настройках графики Radeon Software не действует в приложениях DirexctX®9 на графических продуктах RDNA;
• В некоторых играх может наблюдаться заикание при установке безграничного полноэкранного режима и при подключении расширенного дисплея под управлением приложения Netflix™ windows store на графических продуктах RDNA;
• Функции записи и потоковой передачи Radeon могут не работать на графических продуктах серии AMD Radeon HD 7800;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• Наложение показателей производительности и вкладка Performance Tuning неверно сообщают о более высоких, чем ожидалось, тактовых частотах простоя на графических продуктах серии Radeon RX 5700. Это неверное сообщение не влияет на производительность и энергопотребление;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;
• У пользователей Oculus Link могут возникать сбои в графических продуктах серий Polaris и Vega;
• Мерцание может наблюдаться при вызове Radeon Software Overlay во время работы Immortals: Fenyx Rising ™ на расширенном дисплее;
• Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege может повреждаться в сценариях гибридной графики при использовании API Vulkan на расширенном дисплее;
• Мерцание экрана может наблюдаться при использовании MSI Afterburner;
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.3 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
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