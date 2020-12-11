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Intel выпустила драйвер 27.20.100.9030

  • Категория: Драйвера
  • Дата: 11-12-2020, 20:47
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Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.9030.

Список исправлений:

• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege* (DX11) на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;
• Периодический сбой или зависание наблюдалось при запуске теста Shadow of the Tomb Raider* (DX12) на процессорах Intel® Core ™ 10-го поколения с графикой Intel Iris Plus;
• Незначительные графические аномалии наблюдались в Hitman 2 * (DX12), Rise of the Tomb Raider* (DX12), Forza Motorsport 6* (DX12), Battlefield V* (DX12) на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;
• Окно приложения Red Dead Redemption 2* (Vulkan) автоматически мерцало и меняло размер во время запуска на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;
• На PowerDVD20 наблюдалось повреждение видео при наведении курсора мыши на индикатор выполнения во время локального воспроизведения видео на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;
• Мусор был виден при воспроизведении видео с PowerDVD18 на процессорах Intel® Core™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;
• Внешний дисплей не перечислялся после горячего подключения/отключения кабеля mDP-DP на процессорах Intel® Core™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;
• Повреждения наблюдались с excel и power point в различных сценариях на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;

Список известных проблем:

• Графика Iris Xe: периодические сбои или зависание можно увидеть в Hunt: Showdown, Dark Souls III, Tom Clancy's The Division 2* (DX12), Horizon Zero Dawn* (DX12), Assassin's Creed Valhalla* (DX12), Dirt 5* (DX12), Watch Dogs: Legion* (DX12) (при запуске новой кампании), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint* (DX11), Call of Duty: Black Ops Cold War* (DX12), Halo 3: ODST* (во время загрузки миссии);
• Графика Iris Xe: незначительные графические аномалии могут наблюдаться в World of Warcraft* (DX12), Star Wars Battlefront 2* (DX12), Wolfenstein: Youngblood* (Vulkan), Gears of War Inmate Edition* (DX12), Fortnite* (DX12) (Режим Battle Royale), Far Cry: New Dawn* (при запуске из сохраненного файла), Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint* (DX11);
• Графика Iris Plus и выше: периодические сбои или зависания могут наблюдаться в Destiny 2* (с включенным античитом), Call of Duty: Modern Warfare* (DX12);
• Графика Iris Plus и выше: незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Mount & Blade II: Bannerlord* (DX11), Yakuza Like a Dragon;
• Самообновление панели может быть отключено при отключении или включении питания переменного тока во время воспроизведения видео (графика Iris Xe);
• Незначительные графические аномалии могут быть замечены в ARK: Survival Evolved* (DX11) и Call of Duty: Modern Warfare* (DX12) при включении Image Sharpening в Intel Graphics Command Center на графике Iris Xe;
• Предварительный просмотр камеры и воспроизведение видео YouCam могут быть черными;
• Периодический сбой или зависание наблюдается в игре Paladins Steam на процессорах Intel® Core ™ с гибридной технологией Intel®;
• Экран показывает мусор при изменении разрешения под ОС с панелью 1366*768 на процессорах Intel® Core ™ 10-го поколения с графикой Intel UHD;
• Воспроизведение BD повреждено Corel WinDVD на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;

Узнать другие подробности можно здесь.
64-битная версия:

Windows 10
Илья Источник:
downloadcenter.intel.com
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